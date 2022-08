Kanaani: Proyek Lemah Berubah Menjadi Rutinitas yang Membosankan dalam Sistem Peradilan AS

Nasser Kanaani, Iranian Foreign Ministry Spokesman..jpg

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut skenario yang dibangun oleh pejabat peradilan AS tentang elemen politik mereka yang lemah dan tidak layak seperti John Bolton sebagai rekayasa usang diubah menjadi rutinitas yang membosankan dalam sistem peradilan AS.

Sebagai kelanjutan dari mengikuti kebijakan Iranofobia mereka yang dikalahkan dan gerakan mereka yang tak berujung untuk menuduh Republik Islam, Departemen Kehakiman AS telah mengarang cerita baru dan membuat tuduhan yang tidak berdasar tanpa dokumen yang diperlukan, Nasser Kanaani mengumumkan.Tujuan politik berada di balik pembuatan klaim palsu dan tidak berdasar seperti itu, kata Kanaani.Juru bicara itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa klaim semacam itu adalah sebagai "pelarian ke depan," kampanye kotor dan pelarian dari tanggung jawab atas berbagai kejahatan teroris yang dilakukan oleh Amerika Serikat.Lebih lanjut, juru bicara itu merujuk pada pembunuhan AS pada Januari 2020 terhadap Letnan Jenderal Qassem Suleimani sebagai kejahatan tersebut.Komandan Pasukan Qods Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Letnan Jenderal Qassem Suleimani dan Abu Mahdi al-Mohandes, penjabat komandan Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) – yang dikenal sebagai Hashd al-Shaabi – dibunuh di Baghdad oleh AS serangan pada Januari 2020.Republik Islam Iran memperingatkan terhadap tindakan apa pun yang akan diambil terhadap warga negara Iran dengan dalih tuduhan konyol seperti itu, Kanaani menekankan.Republik Islam mempertahankannya sebagai haknya untuk membela pemerintah dan warga negaranya dalam kerangka peraturan internasional.[IT/r]