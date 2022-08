China Menyerukan AS untuk Menanggapi Secara 'Positif' 'Kekhawatiran Wajar' Iran dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - China telah meminta Amerika Serikat untuk "secara positif" menanggapi "keprihatinan yang masuk akal" Republik Islam Iran dalam pembicaraan kesepakatan nuklir, menyalahkannya karena memulai "krisis".

Pada konferensi pers di Beijing pada hari Selasa (9/8), juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan AS, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas “krisis nuklir”, perlu “mendapatkan pemahaman yang jelas tentang ke mana arahnya”.Pernyataannya datang dua hari setelah putaran terakhir pembicaraan nuklir di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 yang memuncak dengan teks yang dimodifikasi di atas meja.Sementara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengklaim bahwa "teks akhir" telah tercapai, seorang pejabat kementerian luar negeri Iran yang tidak disebutkan namanya dikutip mengatakan oleh IRNA bahwa Tehran menyampaikan "tanggapan dan keberatan awal" pada rancangan teks.Menanggapi pertanyaan dari wartawan, juru bicara kementerian luar negeri China mendesak AS untuk "membuat keputusan politik lebih cepat daripada nanti" dan untuk "menanggapi secara positif kekhawatiran Iran yang masuk akal dan memungkinkan negosiasi untuk menghasilkan hasil pada tanggal awal.""Semua pihak terkait harus berbicara dan bertindak dengan hati-hati dan menciptakan suasana yang menguntungkan untuk negosiasi," tegas Wang sambil menyalahkan Washington karena menyeret kakinya.Dia menambahkan bahwa para perunding pada pembicaraan Wina telah menyatakan kesiapan mereka untuk mencapai kesepakatan, yang dia catat sebagai “penting penting untuk menjaga masalah nuklir Iran di jalur dialog dan negosiasi yang benar.”Juru bicara itu juga menghargai upaya UE untuk memajukan pembicaraan dan mendorong blok tersebut untuk melanjutkan upaya mediasi diplomatik dalam upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA)."Kami menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk tetap berkomitmen pada pendekatan dialog dan negosiasi dan meningkatkan upaya diplomatik untuk secara aktif mencari solusi atas masalah-masalah luar biasa," kata Wang kepada wartawan.“China akan secara aktif terlibat dalam negosiasi di masa depan dan berkontribusi untuk membawa JCPOA kembali ke jalurnya. Kami pada saat yang sama akan dengan tegas menjunjung tinggi hak dan kepentingan kami sendiri yang sah, ”tambahnya buru-buru.Iran dan pihak-pihak P4+1 yang tersisa di JCPOA – Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman – memulai pembicaraan untuk menyelamatkan kesepakatan penting dan untuk mencabut sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran di ibu kota Austria, Wina, April tahun lalu.Sementara semua pihak mencatat kemajuan dalam beberapa putaran pembicaraan, yang ditandai dengan interupsi, keragu-raguan yang ditunjukkan oleh Washington sejauh ini telah mencegah terobosan yang signifikan.Pemerintahan Joe Biden awalnya menunjukkan kesiapan untuk kembali ke kesepakatan dan membalikkan tindakan keras dari pemerintahan sebelumnya, yang secara sepihak meninggalkan kesepakatan pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi kejam terhadap Iran, tetapi tidak mengambil tindakan praktis untuk membatalkan masa lalu Washington. kesalahan.Bulan lalu, negosiasi tidak langsung antara Tehran dan Washington secara singkat pindah ke ibukota Qatar, Doha, dalam format yang berbeda, tetapi upaya itu lagi-lagi gagal membuahkan hasil nyata karena tuntutan AS yang berlebihan.Setelah jeda lima bulan, pembicaraan di Wina dilanjutkan pada 4 Agustus dengan negosiasi tingkat ahli diadakan antara Iran dan kelompok negara P4+1 selama tiga hari.Dalam panggilan telepon pada hari Senin (8/8), setelah para perunding kembali ke ibukota masing-masing, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan kepada Borrell bahwa Iran “berharap semua pihak menunjukkan tekad dan keseriusan untuk mencapai teks akhir perjanjian.”Media Iran juga menolak gagasan bahwa teks perjanjian hampir diselesaikan, dengan mengatakan masih ada "beberapa masalah penting yang tersisa" yang harus diselesaikan.“Klaim bahwa teks perjanjian akan diselesaikan dalam beberapa jam ke depan adalah palsu,” kata Nournews yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.“Informasi yang diterima oleh Nournews menunjukkan bahwa laporan berita oleh media Amerika ini sepenuhnya salah dan dilakukan dengan tujuan untuk mengintensifkan tekanan pada tim perunding Iran untuk menyerah pada tuntutan berlebihan dari pihak Amerika,” tambahnya.[IT/r]