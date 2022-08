Taiwan Mengadakan Latihan Militer Mengingat Ketegangan dengan China

IslamTimes - Militer Taiwan pada Kamis (11/8) mengadakan satu putaran lagi latihan tembak-menembak di Selat Taiwan setelah tentara China mengakhiri latihannya di Laut China Selatan sehubungan dengan ketegangan dengan Taipei atas campur tangan regional AS.

China mengumumkan melakukan latihan militer baru di sekitar Taiwan Senin (8/8), beberapa hari setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu meningkatkan ketegangan antara kedua kekuatan.Kunjungan Pelosi membuat China mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Amerika Serikat pada sejumlah isu seperti perubahan iklim, upaya anti-narkoba, dan pembicaraan militer.Apa yang penting tentang kunjungan itu adalah bahwa itu terjadi pada saat ketegangan besar antara Beijing dan Washington atas Taiwan, dan itu akan menandai kunjungan pertama yang dilakukan oleh Ketua DPR AS ke pulau itu sejak 1997.Angkatan bersenjata Taiwan menembakkan howitzer dan target suar sebagai bagian dari latihan militer pada Kamis (11/8) pagi, Lou Woei-jye, juru bicara Korps Angkatan Darat Delapan Taiwan, mengatakan kepada AFP.Juru bicara itu mengatakan latihan dimulai di negara Pingtung dan berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 08:30 waktu setempat.Siaran langsung latihan militer menunjukkan sistem artileri berbaris berdampingan di pantai pulau, dengan unit tentara bersenjata menembakkan howitzer ke laut.Latihan serupa berlangsung pada hari Selasa (9/8) di Pingtung, dengan kedua latihan tersebut melibatkan ratusan tentara, Taipei mengumumkan.Militer Taiwan berusaha mengecilkan arti penting latihan tersebut, mengklaim bahwa latihan tersebut sudah dijadwalkan untuk tanggal tersebut dan tidak ada hubungannya dengan ketegangan pulau itu dengan Beijing.“Kami memiliki dua tujuan untuk latihan, yang pertama adalah untuk mengesahkan kondisi artileri yang tepat dan kondisi perawatannya, dan yang kedua adalah untuk mengkonfirmasi hasil tahun lalu,” kata Lou.Latihan Taiwan dilakukan kurang dari sehari setelah militer China mengatakan latihannya berakhir pada hari Rabu (10/8) setelah pasukannya “berhasil menyelesaikan berbagai tugas” di Selat Taiwan, bersumpah untuk terus berpatroli di perairannya.Pernyataan itu juga mengatakan militer China akan terus melakukan pelatihan militer “dan bersiap untuk perang.”Dalam multi-dekade pertama, Kantor Urusan Taiwan Beijing mengeluarkan buku putih di pulau itu, mengatakan akan “tidak meninggalkan penggunaan kekuatan” terhadap Taiwan, mempertahankan “opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan.”“Kami siap untuk menciptakan ruang yang luas untuk reunifikasi damai, tetapi kami tidak akan meninggalkan ruang untuk kegiatan separatis dalam bentuk apa pun,” katanya di surat kabar itu. Terakhir kali Beijing mengeluarkan buku putih tentang Taiwan adalah pada tahun 2000.Dokumen berjudul “Pertanyaan Taiwan dan Reunifikasi Tiongkok di Era Baru” ini disusun dan diterbitkan bersama oleh Kantor Urusan Dewan Negara Taiwan dan Kantor Informasi Dewan Negara China. Beijing secara teratur menerbitkan kertas putih untuk mengklarifikasi kebijakannya tentang berbagai masalah mendesak.Dokumen tersebut memperingatkan bahwa “Separatisme akan menjerumuskan Taiwan ke dalam jurang dan tidak membawa apa-apa selain bencana ke pulau itu,” menunjukkan bahwa untuk “Untuk melindungi kepentingan bangsa Tiongkok secara keseluruhan, termasuk rekan-rekan kita di Taiwan, kita harus dengan tegas menentangnya. dan bekerja untuk reunifikasi damai.”Menteri Luar Negeri China Wang Yi sebelumnya menekankan bahwa China tidak akan meninggalkan ruang bagi pasukan kemerdekaan pro-Taiwan karena reunifikasi Taiwan dengan China secara historis tak terelakkan dan semua upaya untuk menggunakan Taiwan untuk menahan China pasti akan gagal.Tepat sebelum perjalanan Pelosi ke Taiwan, data untuk pelacakan angkatan laut dan udara menunjukkan AS telah mengerahkan aset militer angkatan laut dan udara, dengan kapal dan jet militer ditarik lebih dekat ke Taiwan.Media melaporkan bahwa aset tersebut termasuk kapal induk USS Ronald Reagan, yang sebelumnya berada di Singapura, kapal serbu amfibi USS Tripoli dan kapal serbu amfibi USS Amerika, yang berada di dekat Jepang, serta lebih dari 30 kapal perang lainnya, tiga kapal selam, dan beberapa pesawat tempur.[IT/r]