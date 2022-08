Agen: Salman Rushdie di Ventilator, Mungkin Kehilangan Mata 

Islam Times - Agen Salman Rushdie mengatakan penulis terkenal itu tetap dirawat di rumah sakit dan terluka parah akibat penusukan di negara bagian New York yang coba dijelaskan oleh pihak berwenang, Newsweek melaporkan.

Mengatakan "berita itu tidak baik," Andrew Wylie, agen Rushdie, mengatakan kepada The New York Times dalam email Jumat malam bahwa penulis "kemungkinan akan kehilangan satu mata; saraf di lengannya terputus; dan hatinya ditikam dan rusak."Pembaruan datang ketika Polisi Negara Bagian New York telah mengidentifikasi tersangka sebagai Hadi Matar dan terus menyelidiki serangan itu.Rushdie diserang di atas panggung Jumat pagi saat dia naik ke panggung di Chautauqua Institution di barat New York untuk sebuah acara yang direncanakan.Polisi Negara Bagian mengatakan Matar, 24, dari Fairview, New Jersey, bergegas ke panggung dan menikam Rushdie, 75, yang tampaknya menderita luka tusuk di leher dan dadanya.Penonton dan staf lembaga membantu menahan Matar, yang telah membeli tiket untuk pembicaraan tersebut, dan ditahan oleh seorang polisi negara bagian yang ditugaskan untuk memberikan keamanan, kata Polisi Negara Bagian. Rushdie diangkut dengan helikopter ke rumah sakit terdekat.Mayor Eugene J. Staniszewski dari Kepolisian Negara Bagian mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers hari Jumat bahwa hanya sedikit rincian yang tersedia tentang penusukan itu.Dia mengatakan ransel dan perangkat elektronik ditemukan di tempat kejadian dan polisi sedang mencari surat perintah penggeledahan untuk penyelidikan lebih lanjut."Kami berasumsi dia sendirian, tetapi kami sedang mencari untuk memastikan itu terjadi," kata Staniszewski.Hingga Jumat malam, pihak berwenang belum mengungkapkan motif potensial di balik penusukan atau mengumumkan dakwaan terhadap Matar. Beberapa detail tentang latar belakang Matar telah dirilis.[IT/AR]