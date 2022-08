Laporan: UE Dapat Mengurangi Tekanan pada IRGC untuk Menghidupkan Kembali JCPOA

IslamTimes - Uni Eropa mengusulkan pelonggaran sanksi terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), Politico melaporkan pada hari Jumat (12/8).

Proposal tersebut, yang ditengahi oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell berkoordinasi dengan para pejabat AS, tidak mencari penangguhan sanksi terhadap IRGC tetapi dapat "secara signifikan membatasi keefektifannya," kata outlet berita.“Orang non-AS yang melakukan bisnis dengan orang Iran yang tidak ada dalam [daftar sanksi AS] tidak akan terkena sanksi hanya sebagai akibat dari orang-orang Iran yang terlibat dalam transaksi terpisah yang melibatkan orang-orang Iran di [daftar sanksi AS] (termasuk IRGC, pejabatnya, atau anak perusahaan atau afiliasinya),” kata proposal tersebut, seperti dikutip Politico.Jika rancangan resolusi diadopsi, itu akan memungkinkan perusahaan di Uni Eropa untuk melakukan bisnis di Iran, menghindari sanksi AS dan Uni Eropa.Rincian rancangan tersebut diselesaikan di Wina, Austria, setelah 16 bulan pembicaraan. Mengingat koordinasi erat UE-AS, ketentuan rancangan menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden siap untuk membuat konsesi yang lebih besar untuk mengamankan kesepakatan dengan Tehran.Menyusul publikasi laporan Politico, utusan khusus AS untuk pembicaraan Wina, Rob Malley, mengatakan kepada outlet itu bahwa Amerika Serikat tidak mengubah standar atau aturannya dalam hal penegakan sanksi.“Untuk lebih jelasnya: Kami belum terlibat dalam negosiasi apa pun tentang mengubah uji tuntas, mengenal pelanggan Anda, atau standar kepatuhan sanksi AS lainnya untuk sanksi yang akan tetap berada di bawah pengembalian bersama ke implementasi [kesepakatan nuklir] penuh. Setiap laporan yang bertentangan sama sekali salah,” kata Malley, sambil juga men-tweet komentar serupa.Presiden Biden pada bulan April menolak permintaan dari Iran agar dia membatalkan keputusan yang diambil oleh pemerintahan Trump pada tahun 2019 untuk melabeli IRGC sebagai “organisasi teroris”. Sekelompok senator AS pada bulan Mei menandatangani resolusi yang menyatakan bahwa AS seharusnya tidak menyetujui kesepakatan apa pun yang akan memerlukan pencabutan sanksi terhadap Iran.[IT/r]