Laporan: Turki Tolak Penundaan Pengadaan F-16 dari AS 

IslamTimes - Turki telah keberatan dengan penundaan pengadaan jet tempur F-16 dari Amerika Serikat dan meminta agar Pentagon menyerahkan masalah tersebut ke Kongres AS, surat kabar Turki Sabah melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Turki telah merencanakan untuk membeli 40 jet tempur F-16 Lockheed Martin dari AS dan 80 kit modernisasi. Presiden AS Joe Biden diduga berharap mendapatkan persetujuan dari Kongres untuk mengirimkan para pejuang ke Turki. Namun, sekelompok anggota kongres AS menolak kesepakatan itu.Sumber dikutip mengatakan bahwa Ankara tidak ingin masalah ini menjadi sasaran prosedur dan penundaan yang panjang; oleh karena itu, Turki sedang bernegosiasi dengan Pentagon dan berusaha untuk mempercepat pengambilan keputusan, karena masalah tersebut dijadwalkan akan dibahas di pinggiran Sesi ke-77 Majelis Umum PBB selama kemungkinan pertemuan di New York antara 13 dan 27 September.Presiden AS Joe Biden bertemu pada akhir Juni dengan timpalannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan dan berterima kasih kepadanya karena menolak penentangan terhadap masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO, dengan AS juga menandakan dukungan untuk rencana Turki untuk membeli pesawat tempur F-16.Ini terjadi dua hari setelah Presiden Turki mencabut vetonya yang mengancam keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO.“Kita harus menjual jet F-16 kepada mereka dan memodernisasi jet itu juga. Bukan kepentingan kami untuk tidak melakukan itu," kata Biden pada konferensi pers setelah KTT para pemimpin NATO di Madrid.