Tersangka Penusukan Penulis 'Satanic Verses' Jadi Terdakwa

IslamTimes - Jaksa di New York telah mendakwa Hadi Matar, seorang warga New Jersey berusia 24 tahun, dengan percobaan pembunuhan tingkat dua pada hari Sabtu (13/8), setelah novelis Salman Rushdie dibiarkan dalam kondisi kritis setelah serangan penusukan sehari sebelumnya.

Hadi Matar dituduh menikam penulis terkenal di leher dan dada"Orang yang bertanggung jawab atas serangan kemarin, Hadi Matar, sekarang telah secara resmi didakwa dengan percobaan pembunuhan di tingkat kedua dan penyerangan di tingkat kedua," kata Jaksa Wilayah Chautauqua, Jason Schmidt, dalam sebuah pernyataan."Dia didakwa atas tuduhan ini tadi malam dan ditahan tanpa jaminan," lanjut Schmidt, mencatat bahwa otoritas negara bagian dan federal sedang mempertimbangkan apakah akan menerapkan dakwaan tambahan.Rushdie diserang pada hari Jumat (12/8) oleh seorang tersangka yang menggunakan pisau saat dia memberikan kuliah tentang kebebasan berekspresi di Institusi Chautauqua. Penulis Inggris-Amerika kelahiran India berusia 75 tahun ditikam di leher dan dada antara 10 dan 15 kali, menurut saksi.Matar, 24 tahun dari New Jersey, ditangkap di tempat. Pejabat FBI kemudian menggeledah alamat terakhirnya yang diketahui, dan sementara motif penusukan belum diidentifikasi, beberapa outlet berita melaporkan bahwa Matar telah membuat posting media sosial untuk mendukung Iran, militernya, dan “ekstremisme Syiah secara lebih luas,” mengutip New York Post.Novel Rushdie 1988 'The Satanic Verses' dikutuk oleh umat Islam karena referensinya yang diduga menghujat Islam dan kitab sucinya, Alquran. Almarhum Ayatollah Ruhollah Khomeini Iran mengeluarkan fatwa pada tahun 1989 yang menyerukan kematian Rushdie, sebuah yayasan keagamaan Iran menawarkan hadiah $ 3,3 juta untuk kepala penulis pada tahun 2012.Pada tahun-tahun sejak fatwa pertama kali dikeluarkan, penerjemah bahasa Jepang Rushdie ditikam sampai mati, sementara serangan penikaman membuat penerjemah Italianya terluka parah. Penerbit Norwegia-nya tertembak dan terluka, dan penerjemah Turki-nya menjadi sasaran percobaan serangan pembakaran oleh massa Islam yang menewaskan 37 orang, tetapi bukan penerjemahnya.Rushdie hidup di bawah perlindungan pemerintah Inggris dari tahun 1989 hingga 2002, setelah itu dia secara bertahap kembali ke kehidupan publik.Di bawah hukum New York, Matar dapat menghadapi 25 tahun penjara jika terbukti melakukan percobaan pembunuhan.[IT/r]