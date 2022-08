Media: Tetangga Rusia Mohon Bantuan Militer AS 

IslamTimes - Negara-negara Baltik dan Polandia telah memohon AS untuk mempercepat pengiriman senjata dan memperluas kehadiran pasukan Amerika di negara mereka, Washington Post melaporkan pada hari Sabtu (13/8).

Anggota NATO Eropa Timur takut "mereka akan menjadi yang berikutnya diserang" dari Moskow, kata Washington PostMenurut outlet tersebut, operasi militer Rusia di Ukraina telah menyebabkan Polandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania takut bahwa “mereka akan diserang selanjutnya.”“HIMARS, Reaper, radar kontra-baterai: inilah yang paling kita butuhkan dalam hal kekuatan mematikan militer yang segera dibutuhkan untuk menghalangi Rusia,” kata Kusti Salm, sekretaris jenderal Kementerian Pertahanan Estonia, seperti dikutip. Dia mengacu pada Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi AS, drone tempur, dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi tembakan yang masuk.Menteri Pertahanan Latvia Artis Pabriks baru-baru ini mengatakan kepada wartawan, Washington Post mengatakan, bahwa Riga membutuhkan dukungan keuangan tambahan untuk membeli senjata baru dan untuk memperkuat pertahanan udara dan pesisirnya.Pejabat Polandia juga mendesak AS untuk mempercepat pengiriman senjata yang dijanjikan ke Warsawa, menurut Post. Polandia sedang menunggu baterai rudal Patriot, HIMARS, jet tempur F-16, dan tank Abrams, “sepanjang jadwal multi-tahun yang ditetapkan sebelum” serangan Rusia di Ukraina dimulai, kata outlet itu.Kedutaan Besar Polandia di AS mengungkapkan pada 4 Agustus bahwa “upaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara-negara yang membantu Ukraina dalam perang yang sedang berlangsung” adalah topik utama pertemuan antara kepala biro keamanan nasional Polandia, Pawel Soloch, dan Presiden AS Joe Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan.Seorang pejabat senior pertahanan AS yang berbicara kepada Post dengan syarat anonim mengatakan negara-negara yang sekarang menyediakan senjata untuk Ukraina perlu mengisi kembali kemampuan ini di masa depan, meskipun dia tidak menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan.Menurut outlet tersebut, sementara negara-negara Eropa Timur menyadari bahwa tidak semua orang di Kongres mendukung gagasan untuk memindahkan lebih banyak personel AS ke Eropa, banyak dari mereka bersikeras bahwa kehadiran pasukan yang lebih besar di Eropa “diperlukan untuk mencegah Moskow.”AS telah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk kerja sama pertahanannya dengan sekutu NATO Eropa Timur. Paket pengeluaran federal 2022 termasuk otorisasi pertama sebesar $ 180 juta untuk Inisiatif Keamanan Baltik.Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan AS akan melakukan lebih banyak latihan militer dengan negara-negara Baltik dan akan berupaya memberikan pelatihan tambahan untuk pasukan mereka.Pada bulan Juni, Biden mengumumkan bahwa AS akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya di Eropa untuk jangka panjang dan akan mendirikan pangkalan permanen pertamanya di Polandia.Sementara itu, sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolay Patrushev, menuduh Washington berusaha mengubah Eurasia menjadi “ruang kebakaran bagi negara-negara yang bertikai.” Dia mengatakan pada bulan Juni bahwa penumpukan militer yang cepat di Eropa Timur mungkin memiliki konsekuensi yang mengganggu keamanan kawasan.{IT/r]