IslamTimes - Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada warganya tanpa bantuan Barat, tulis Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada hari Senin (15/8).

Membawa ke Telegram, Volodin mengklaim bahwa “pajak yang dikumpulkan hanya membentuk 40% dari anggaran negara,” lebih dari 60% di antaranya mencakup pengeluaran militer. Defisit bulanan Ukraina berjumlah $5 miliar, Volodin mengingatkan."Ukraina bangkrut," katanya.Angka yang sama dilaporkan pada hari Jumat *12/8) oleh Wall Street Journal.Menurut pendapat pembicara, “tanpa bantuan Washington dan Brussel, Kiev tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada warga negara.”“Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya,” Volodin menyimpulkan.Pada hari Senin, pemerintah Ukraina memperkenalkan rancangan undang-undang untuk menghapus pajak preferensial atas bahan bakar. Catatan penjelasan di situs web Rada mengatakan bahwa “ada kekurangan dana yang signifikan untuk membiayai industri jalan raya.” Undang-undang tersebut siap untuk menciptakan kondisi “selama masa darurat militer” “untuk berfungsinya ekonomi dengan baik” dan meningkatkan pendapatan anggaran melalui bea cukai.Dalam wawancara baru-baru ini dengan RBC Ukraina, Menteri Keuangan Sergey Marchenko mengatakan bahwa anggaran tahun depan akan “sangat ketat” karena “kondisi perang.”“Tidak akan ada biaya yang tidak akan ditinjau ulang,” katanya.Menurut Oleg Ustenko, penasihat presiden untuk masalah ekonomi, defisit anggaran negara Ukraina diperkirakan mencapai $50 miliar pada akhir tahun. Itu sekitar 30-35% dari PDB negara itu, katanya dalam sebuah wawancara TV bulan lalu, menambahkan bahwa “ini adalah masalah perang.”Kiev mengatakan membutuhkan $ 5 miliar per bulan dalam bantuan dari pendukung Barat. Namun, Ustenko, yang dikutip oleh Financial Times, mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka akan membutuhkan tambahan $4 miliar per bulan selama tiga bulan ke depan untuk menutupi biaya akomodasi darurat dan perbaikan perumahan bagi jutaan orang, dan untuk mendanai pendapatan minimum dasar bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.Hibah dan pinjaman yang dijanjikan ke Ukraina oleh Barat telah tiba jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Sejauh ini, hanya €1 miliar dari paket pinjaman jangka panjang €9 miliar [$9,3 miliar] yang diusulkan oleh Komisi Eropa pada bulan Mei, telah tiba. Sejak Februari, UE telah menyediakan €2,2 miliar.Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat mengumumkan pada pertengahan Juli bahwa mereka akan mengirim tambahan $1,7 miliar, sehingga total pengeluaran badan tersebut di Ukraina menjadi $4 miliar.Pekan lalu, menteri keuangan Ukraina mengatakan bahwa negaranya mengharapkan $3 miliar bantuan keuangan AS akan tiba pada Agustus dan tambahan $1,5 miliar pada September. Menurut Marchenko, pembayaran tersebut merupakan bagian dari paket bantuan keuangan senilai $7,5 miliar yang disepakati, dan akan digunakan untuk membiayai "pengeluaran penting" seperti biaya perawatan kesehatan dan pensiun.[IT/r]