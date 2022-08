Media Zionis: AS Peringatkan 'Israel' untuk Bertindak Secara Independen terhadap Iran

IslamTimes - Mengingat kemajuan yang dilaporkan dalam pembicaraan nuklir antara Iran dan negara-negara Barat yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pakta terkait, kalangan Zionis Israel mengatakan bahwa Tel Aviv menindaklanjuti masalah ini dengan hati-hati.

Menurut media Zionis Israel, para pejabat Zionis terus menghubungi rekan-rekan AS mereka untuk memprovokasi Washington agar tidak bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran.Analis Zionis mengatakan bahwa Tel Aviv menganggap dirinya ditipu oleh Washington, mengingat janji AS untuk memperhatikan pertimbangan kepentingan keamanan Zionis Israel.Menurut media Zionis, para pejabat Zionis Israel mengatakan kepada rekan-rekan mereka di AS bahwa kesepakatan nuklir Iran tidak akan mengikat Tel Aviv.Lingkaran Zionis menyatakan bahwa Amerika Serikat memperingatkan Zionis 'Israel' untuk bertindak secara independen terhadap program nuklir Iran, yang dapat mengejutkan Washington.Perlu dicatat bahwa Uni Eropa sedang mempertimbangkan tanggapan Iran terhadap proposal terbarunya untuk menghidupkan kembali pakta nuklir antara Iran dan negara-negara P5+1.[IT/r]