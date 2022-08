Laporan: Jaringan Militer “Israel”–Arab Timur Tengah Berkembang Secara Terselubung 

IslamTimes - Upaya oleh entitas Zionis "Israel" apartheid dan beberapa negara Arab melampaui normalisasi belaka untuk penciptaan aliansi militer seperti NATO di Timur Tengah, seperti yang dicatat oleh laporan Alma Center Zionis "Israel".

Kunjungan Juli oleh Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi dan ke wilayah Palestina yang diduduki Zionis “Israel” adalah sarana untuk membuka jalan bagi aliansi semacam itu.Namun, pada tahap ini kemungkinan besar tidak realistis untuk mengharapkan Riyadh untuk mengumumkan semua cara potensial yang mungkin, atau sudah mulai, bekerja sama dengan entitas Zionis “Israel” di ranah militer, melawan musuh bersama: Iran dan regionalnya. sumbu.Menurut laporan itu, Arab Saudi, yang kota, bandara, dan situs minyaknya telah berada di bawah operasi rudal dan UAV reguler oleh sekutu Iran, kaum revolusioner Ansarullah di Yaman, jelas tertarik untuk melihat Iran terkendali, sementara juga menghindari perang habis-habisan dengan Republik Islam Iran.Struktur sosial konservatif Kerajaan Arab Saudi juga berarti bahwa negara tersebut tidak dapat mengubah orientasi publiknya ke entitas Zionis “Israel” dalam semalam, dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab dan Bahrain setelah menandatangani “Abraham Accords” Agustus 2020.Meskipun kepemimpinan Saudi telah mengindikasikan bahwa mereka membutuhkan kemajuan di front Zionis “Israel”-Palestina sebelum dapat melangkah lebih jauh dalam normalisasi, kemampuan Zionis “Israel” dan Arab Saudi untuk bekerja sama dengan cara yang lebih tenang melawan Iran kemungkinan jauh lebih dalam daripada yang terlihat. , jelas laporan itu.Pergeseran entitas Zionis “Israel” September 2021 dari area tanggung jawab Komando Eropa Militer AS [EUCOM] ke Komando Pusat [CENTCOM], yang terakhir bertanggung jawab atas Timur Tengah, menandai tonggak utama dalam pengembangan Arsitektur timur, kata laporan itu.Laporan itu lebih lanjut menambahkan bahwa pergeseran ini juga memungkinkan koordinasi kegiatan militer operasional pimpinan AS yang jauh lebih substansial di antara entitas Zionis “Israel”, negara-negara Teluk, dan pasukan Amerika di Timur Tengah melawan poros regional Iran.Itu membuat pendekatan kolektif di kawasan terhadap ancaman bersama menjadi lebih mulus antara entitas apartheid, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, tetapi juga, kemungkinan dengan Arab Saudi.Sekarang Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] adalah mitra resmi CENTCOM, peluang baru telah terbuka, laporan Alma menjelaskan.Ini termasuk latihan bersama maritim dan udara, perencanaan strategis, dan bekerja untuk menyusun doktrin kerja sama regional. Berbagi intelijen dan transfer kemampuan teknologi semuanya mungkin ada di atas meja.Perpindahan entitas ke CENTCOM meresmikan latihan militer bersama yang melibatkan pasukan Amerika, Arab, dan Zionis “Israel”, menciptakan platform yang dapat digunakan untuk mengembangkan kerja sama pertahanan rudal bersama, serta kerja sama dalam keamanan maritim, pertahanan dunia maya, kontra-terorisme, dan operasi khusus, tambah laporan itu.Sementara setiap negara di blok ini bertanggung jawab, pertama dan terutama, untuk menciptakan solusi untuk tantangannya secara individu, penciptaan pengaturan regional sudah berlangsung antara entitas "Israel" dan negara-negara Teluk, meskipun faktanya masing-masing memiliki profil ancamannya sendiri. persepsi ketika datang ke poros Iran.IOF dapat menyediakan berbagai kemampuan untuk blok ini, kata laporan itu.Sama seperti Arab Saudi yang sekarang memberikan hak penerbangan kepada pesawat sipil yang terbang di wilayah udaranya, secara teoritis, Arab Saudi dapat melakukan hal yang sama untuk penerbangan IAF, seperti halnya negara-negara Teluk lainnya yang dekat dengan Iran.[IT/r]Pelatihan bersama yang semakin intim, seperti latihan angkatan laut bersama AS, “Israel”, dan Bahrain di Laut Merah pada November 2021, membentuk pilar utama dari blok yang sedang berkembang ini.Akuisisi sistem pertahanan udara “Israel”, seperti Iron Dome, oleh negara-negara Teluk tetap menjadi agenda, serta transfer teknologi pertahanan “Israel” lainnya.Entitas "Israel" berada dalam posisi yang baik untuk memasok kemampuan intersepsi UAV kepada teman-teman Teluk barunya, sementara setiap negara yang berada di bawah area tanggung jawab CENTCOM dapat berbagi informasi pelacakan UAV dan aktivitas rudal oleh Iran dan sekutunya, menciptakan jaringan pertahanan udara regional. , laporan itu menyatakan.Banyak dari kegiatan ini dapat diharapkan terjadi jauh dari pandangan publik, dan oleh karena itu, pernyataan resmi oleh kepala negara, termasuk Arab Saudi selama kunjungan Biden baru-baru ini, kemungkinan hanya mencerminkan sebagian dari gambaran lengkap.Secara keseluruhan, apa yang disebut Kesepakatan Abraham semakin menjadi alat sehari-hari untuk memfasilitasi operasi gabungan “Israel”-Arab. Kerja sama militer ke militer antara entitas, UEA, dan Bahrain semakin dekat di depan mata, dan operasi IOF harian semakin terintegrasi dengan kerangka kerja regional yang dipimpin CENTCOM.