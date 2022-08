Gazprom akan Menutup Pipa Nord Stream 1 selama Tiga Hari

Islam Times - Pipa Nord Stream 1, yang memasok gas dari Rusia ke Eropa di bawah Laut Baltik, akan ditutup dari 31 Agustus hingga 2 September untuk pemeliharaan, kata Gazprom, Jumat.

“Perlu melakukan pemeliharaan setiap 1.000 jam” operasi, kata perusahaan energi milik negara mayoritas Rusia dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan Deutsche Welle.“Pada 31 Agustus 2022, satu-satunya unit kompresi gas Trent 60 akan dihentikan selama tiga hari untuk pemeliharaan” yang melibatkan teknisi dari Siemens Jerman, kata Gazprom.Setelah pemeliharaan, aliran 33 juta meter kubik per hari akan dilanjutkan, tambahnya. Ini setara dengan 20% dari output maksimum harian pipa, karena kapasitas penuh Nord Stream 1 adalah 167 juta meter kubik per hari.Karena perbaikan yang diduga diperlukan sebelumnya, Gazprom secara drastis mengurangi pengiriman gas ke Jerman karena tidak adanya turbin. Pejabat Jerman telah berulang kali mengatakan langkah itu merupakan upaya Rusia untuk menghukum Jerman karena sikapnya terhadap perang di Ukraina dan karena menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada bulan Februari, Berlin telah bergegas untuk melepaskan diri dari gas Rusia. Di seluruh Jerman, tingkat penyimpanan gas mencapai 78%, menurut data dari operator penyimpanan gas Eropa. Namun, ketergantungan Jerman pada gas Rusia telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang kekurangan energi selama bulan-bulan musim dingin.Sebelumnya pada hari Jumat, Wolfgang Kubicki, wakil pemimpin Demokrat Bebas (FDP), mitra koalisi junior di pemerintahan Kanselir Olaf Scholz, menyarankan bahwa pembukaan pipa gas Nord Stream 2 yang diblokir Rusia dapat menjadi jawaban atas darurat energi yang membayangi di musim dingin. Namun, pernyataannya mendapat kritik luas, termasuk dari FDP-nya sendiri.Setelah pengumuman Gazprom, harga gas Eropa melonjak ke rekor tertinggi baru pada penutupan perdagangan pada hari Jumat. Kontrak TTF Gas Futures Belanda melonjak ke penutupan tertinggi €257,40 ($258,30) di tengah kekhawatiran kekurangan energi musim dingin.Sementara itu, Departemen Pertahanan AS mengumumkan paket senjata baru senilai $775 juta untuk Ukrainapada hari Jumat.Paket itu berupa peralatan dan amunisi baru, termasuk rudal HIMARS, artileri, drone pengintai dan sistem pembersihan ranjau."Kami ingin memastikan bahwa Ukraina memiliki aliran amunisi yang stabil untuk memenuhi kebutuhannya, dan itulah yang kami lakukan dengan paket ini," kata seorang pejabat senior pertahanan AS kepada wartawan.Paket tersebut akan mencakup 16 sistem Howitzer, 15 drone pengintai Scan Eagle, 40 MaxxPro MRAP (kendaraan yang dilindungi dari serangan ranjau) dan sekitar 1.000 rudal anti-tank Javelin.Paket ini akan membuat total bantuan militer AS yang dikirim ke Ukraina sejak invasi 24 Februari oleh Rusia menjadi $10,6 miliar (€10,56 miliar).[IT/AR]