Iran: AS Punya Sejarah Panjang Invasi Militer dan Kudeta terhadap Negara lain

Islam Times – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam sejarah panjang campur tangan Amerika Serikat dalam urusan negara lain, Tasnim News melaporkan.

Dalam sebuah posting di halaman Twitter-nya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengutuk “catatan lama campur tangan, invasi militer, dan kudeta pemerintah AS terhadap negara dan pemerintah independen” di seluruh dunia.Kudeta 28 Mordad 1953 terhadap pemerintah nasional Iran adalah contoh jelas dari sejarah kelam ini, tambah juru bicara itu.Dia juga secara ironi bertanya apakah pemerintah AS akan "membalikkan kebijakan bencananya terhadap Iran dan menghormati hak-hak sah" rakyat Iran.Pada tanggal 15 Juni 2017, Departemen Luar Negeri AS merilis volume yang telah lama ditunggu-tunggu dari dokumen pemerintah AS yang tidak diklasifikasikan tentang kudeta 1953 di Iran.Penerbitan dokumen tersebut mengakhiri perdebatan internal dan kontroversi publik selama beberapa dekade setelah koleksi resmi sebelumnya menghilangkan semua referensi tentang peran intelijen Amerika dan Inggris dalam penggulingan pemerintahan resmi perdana menteri Mohammad Mosaddeq.London sebelumnya telah membantah peran apa pun dalam kudeta tetapi bukti baru mengkonfirmasi keterlibatan Inggris di dalamnya.Pada bulan Agustus 1953, badan intelijen Inggris dan Amerika memprakarsai kudeta oleh militer Iran, memicu serangkaian peristiwa, termasuk kerusuhan di jalan-jalan ibukota, Teheran, yang menyebabkan penggulingan dan penangkapan Mosaddeq.Mosaddeq, yang dihukum karena pengkhianatan oleh pengadilan militer, menjalani tiga tahun di sel isolasi dan kemudian meninggal di bawah tahanan rumah pada tahun 1967.Penggulingannya, yang masih dianggap sebagai alasan ketidakpercayaan Iran terhadap Inggris dan AS, mengkonsolidasikan pemerintahan Syah selama 26 tahun berikutnya hingga kemenangan Revolusi Islam pada 1979, yang dipimpin oleh Imam Khomeini, yang menggulingkan monarki yang didukung AS.Perdana menteri Iran tersebut telah memainkan peran kunci dalam gerakan negara itu tahun 1951 yang mengakibatkan nasionalisasi industri minyak Iran, yang sebagian besar dikendalikan oleh Perusahaan Minyak Anglo-Iran (AIOC) milik Inggris, yang sekarang dikenal sebagai BP.Para ahli mengatakan kudeta 1953, yang dikenal sebagai kudeta 28 Mordad, bertujuan untuk memastikan monarki Iran akan melindungi kepentingan minyak Barat di negara itu.[IT/AR]