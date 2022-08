China: Invasi AS ke Afghanistan Membuat Negara Menjadi Reruntuhan

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa invasi AS ke Afghanistan membuat negara itu menjadi puing-puing.

Afghanistan adalah contoh nyata dari perang AS, kata Wenbin pada 19 Agustus 2022 seperti pernyataan yang dirilis di situs web Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China.Invasi dua dekade AS ke Afghanistan telah membuat negara itu menjadi puing-puing, menghancurkan masa depan seluruh generasi Afghanistan, menewaskan 174.000 orang termasuk lebih dari 30.000 warga sipil, dan membuat puluhan juta pengungsi, tambahnya.Meskipun pasukan AS telah pergi, Afghanistan belum muncul dari bayang-bayang panjang invasi. Jutaan orang Afghanistan sedang berjuang di ambang kematian. Sekitar tiga juta anak Afghanistan terlalu miskin untuk bersekolah. Dan 18,9 juta orang menghadapi kekurangan pangan akut, katanya lebih lanjut.AS harus bertanggung jawab atas semua ini, tegasnya.Afghanistan adalah bukti nyata dari kegagalan program AS “transformasi demokrasi”, katanya, seraya menambahkan bahwa perang dua dekade di Afghanistan telah merugikan AS lebih dari US$2 triliun, merenggut lebih dari 2.400 nyawa tentara AS, dan melukai. lebih dari 20.000 tentara AS, hanya berakhir dengan bencana militer AS terbesar sejak Perang Vietnam.Orang-orang membandingkan "momen Kabul" dengan "momen Saigon", katanya, seraya mencatat bahwa publik AS juga membayar harga yang mahal. Menurut organisasi nirlaba AS, sejak 2001, 114.000 veteran AS, atau 18 per hari, telah mengambil nyawa mereka sendiri, dan hampir 40.000 veteran menjadi tunawisma.“Momen Kabul” menampilkan sepenuhnya kemunafikan AS terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dan warna sebenarnya dari mengandalkan politik kekuasaan dan praktik intimidasi, ia menggarisbawahi.AS telah gagal di Afghanistan, tetapi belum meninggalkan kebijakan campur tangan, kata Wenbin, mencatat bahwa AS masih sering mencampuri urusan dalam negeri negara lain atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, dan terus menjajakan apa yang disebut Narasi “demokrasi versus otoritarianisme” untuk memicu perpecahan dan konfrontasi di seluruh dunia. Ini hanya akan membawa AS ke kegagalan baru dan lebih besar.Masyarakat internasional harus sangat waspada, bersama-sama menolak kecerobohan AS menciptakan kekacauan dan turbulensi atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, dan mencegah tragedi Afghanistan lainnya di dunia kita, katanya. [IT/r]