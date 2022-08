Bocor: Uni Eropa Berencana Menghidupkan Kembali Kesepakatan Nuklir Iran 

IslamTimes - Sebuah proposal yang telah diajukan Uni Eropa pada pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dilaporkan akan segera mencabut sanksi terhadap lebih dari 160 entitas Iran, termasuk bank, dengan imbalan Tehran secara bertahap mengurangi kegiatan nuklirnya, Al Jazira melaporkan pada hari Jumat (19/8) , mengutip "sumber informasi."

Proposal yang sebelumnya disebut Brussel "final" dilaporkan melibatkan empat tahap dan akan memakan waktu setidaknya 120 hari untuk diimplementasikan sepenuhnya, kata outlet media. "Hari pertama" setelah penandatanganannya akan melihat pencabutan sanksi terhadap 17 bank Iran dan 150 entitas ekonomi lainnya. Tehran, pada gilirannya, juga akan mulai kembali ke komitmennya berdasarkan perjanjian sejak hari pertama dan mengurangi aktivitas nuklirnya.Implementasi kesepakatan ini juga akan melibatkan pelepasan $7 miliar dana Iran yang saat ini dibekukan di Korea Selatan, kata laporan itu.Selama periode 120 hari setelah penandatanganan perjanjian, Iran akan diizinkan untuk mengekspor 50 juta barel minyak sebagai bagian dari “mekanisme verifikasi,” kata Al Jazira, mengutip sumbernya. Setelah periode itu, Republik Islam akan mampu mengekspor 2,5 juta barel per hari.Proposal itu juga mencakup kewajiban bagi AS untuk membayar denda jika AS menarik diri dari kesepakatan itu lagi, kata Al Jazeera, tanpa mengungkapkan jumlah hukuman tersebut atau ke mana uang itu akan pergi.Iran mengajukan tanggapan tertulis atas proposal tersebut pada hari Senin, tanpa mengungkapkan rinciannya. “Ada tiga masalah yang jika diselesaikan, kita dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian saat itu. "Kami telah menunjukkan fleksibilitas yang cukup... Kami tidak ingin mencapai kesepakatan yang setelah 40 hari, dua bulan atau tiga bulan, gagal terwujud di lapangan," tambahnya, memperingatkan bahwa "garis merah" Tehran harus dihormati. [IT/r].Sebelumnya, AS mengatakan kesepakatan nuklir 2015 dapat dihidupkan kembali hanya jika Iran membatalkan tuntutan "luar biasa", yang mencakup diakhirinya penyelidikan Badan Tenaga Atom Internasional [IAEA] terhadap jejak uranium yang tidak dapat dijelaskan di Iran dan penghapusan Pengawal Revolusi Islam. [IRG] dari daftar terorisme Amerika.Al Jazeera melaporkan pada hari Jumat, mengutip seorang pejabat Eropa di Wina, bahwa Teheran tidak lagi mencari penghapusan organisasi dari daftar.Pekan lalu, Politico melaporkan bahwa UE telah mengusulkan pengurangan sanksi AS terhadap IRG sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015. Outlet berita itu juga mengatakan Washington akan "membuat konsesi yang lebih besar dari yang diharapkan" untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu.Menurut Politico, teks proposal itu juga mengatakan Washington dan Brussels “mencatat niat Iran” untuk mengatasi masalah penyelidikan IAEA pada saat perjanjian mulai berlaku lagi.Kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama [JCPOA], ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman, serta Rusia, Cina, dan Uni Eropa. Ini melibatkan Iran menyetujui pembatasan tertentu pada program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi. Pada 2018, AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan di bawah Presiden Donald Trump. Pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan telah berlangsung di Wina selama 16 bulan terakhir.