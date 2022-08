WSJ: Putin dan Xi Mungkin Bertemu Lebih Cepat dari yang Diharapkan

IslamTimes -Pemimpin China Xi Jinping dapat melakukan perjalanan ke Asia Tengah pada bulan September untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai [SCO], Wall Street Journal melaporkan Jumat (19/8), mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Menurut sumber tersebut, kantor Xi mengindikasikan minggu ini bahwa dia dapat secara pribadi menghadiri KTT, yang akan berlangsung di kota Samarkand, Uzbekistan pada 15 dan 16 September. Kantor tersebut juga telah mulai mempersiapkan kemungkinan pertemuan bilateral dengan Putin, serta pertemuan dengan Putin. pemimpin Pakistan, India, dan Turki, yang juga diperkirakan akan tiba.Sementara Kremlin mengkonfirmasi pada bulan Juli bahwa Putin akan mengambil bagian dalam KTT SCO, namun belum mengklarifikasi apakah dia akan melakukan perjalanan ke Samarkand atau berpartisipasi melalui tautan video.Keputusan untuk memasukkan perjalanan dalam jadwal Xi diduga diambil setelah Beijing gagal menghalangi Ketua DPR AS Nancy Pelosi untuk mengunjungi Taiwan awal bulan ini, beberapa orang yang berbicara dengan WSJ mengklaim. Karena kunjungan itu dilihat oleh Beijing sebagai tanda tekanan Barat terhadap China, perjalanan ke Asia Tengah akan menggarisbawahi niat pemimpin China untuk melawannya dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara yang bukan sekutu dekat AS, jelas mereka.Minggu ini, Putin mengecam perjalanan Pelosi sebagai “demonstrasi tidak hormat terhadap kedaulatan negara lain.”Pertemuan tatap muka pertama Putin dan Xi sejak dimulainya serangan Rusia di Ukraina diperkirakan akan berlangsung pada KTT G20 di Bali pada bulan November, setelah Presiden Indonesia Joko Widodo mengkonfirmasi pada hari Jumat bahwa kedua pemimpin akan hadir. WSJ sebelumnya melaporkan Xi juga dapat mengadakan pembicaraan langsung pertamanya dengan Presiden AS Joe Biden di KTT Bali.Organisasi Kerjasama Shanghai adalah blok keamanan yang juga menangani masalah pembangunan regional dan saat ini terdiri dari delapan negara anggota: China, India, Kazakhstan, Kirgistan, Rusia, Tajikistan, Pakistan, dan Uzbekistan. Ini juga termasuk Iran dan Afghanistan sebagai anggota pengamat, dan Turki sebagai mitra dialog.[IT/r]