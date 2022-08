Kolonialisme 2.0: Bagaimana AS dan Inggris Mengambil Apa yang Mereka Inginkan dari 'Kekuatan yang Lebih Rendah'

Kendaraan militer di salah satu dekat kilang minyak Rumaylan, Hasaka (RT).

Islam times - Atas nama sanksi, kepentingan geopolitik atau apa yang disebut “tatanan berbasis aturan”, kekuatan kolonial melakukan yang terbaik – menjarah mereka yang dianggap lemah dan tidak patuh.

Daniel Kovalik, staf pengajar bidang Hak Asasi Manusia Internasional di Fakultas Hukum Universitas Pittsburgh, dan penulis No More War yang baru-baru ini dirilis: Bagaimana Barat Melanggar Hukum Internasional dengan Menggunakan Intervensi “Kemanusiaan” untuk Memajukan Kepentingan Ekonomi dan Strategis, menulis sebuah artikel yang dimuat di Russia Today hari Sabtu.Kovalik membuka tulisannya dengan menyebutkan ada lelucon lama yang masih memiliki resonansi. Seorang anak bertanya kepada orang tuanya, “Mengapa ada piramida di Mesir?” Orang tuanya menjawab, “Karena itu terlalu besar untuk dibawa ke Inggris.” Tentu saja, banyak kata yang benar diucapkan dengan bercanda. Memang, ada cerita apokrif bahwa ketika Vladimir Lenin berada di pengasingan di London, dia akan menikmati jika membawa teman-temannya ke British Museum dan menjelaskan kepada mereka bagaimana dan dari daratan jauh mana semua barang antik di sana itu telah dicuri.Orang mungkin mengira bahwa hari-hari penjarahan kolonial ini telah berakhir, tetapi mereka salah besar. Contoh saat ini berlimpah. Yang penting, tentu saja, pembekuan aset Afghanistan sebesar $7 miliar oleh Amerika– uang yang terus dipegang AS bahkan ketika mereka menyaksikan orang-orang Afghanistan mulai mati karena kelaparan. Rupanya, AS percaya bahwa setelah menghancurkan Afghanistan dalam perang 20 tahun dan, bahkan sebelum itu dengan mendukung teroris mujahidin, mereka masih berhak menikmati kompensasi. Jenis penalaran terbalik macam ini berlimpah di benak orang-orang di Barat yang percaya bahwa mereka dapat mengambil apa pun yang mereka inginkan.Demikian pula, AS sekarang menjarah Suriah – negara lain yang benar-benar hancur oleh militan yang didukung Washington dalam kampanye untuk menggulingkan presiden terpilih – dari sebagian besar minyaknya, bahkan ketika Suriah menderita pemadaman energi yang parah. Menurut Kementerian Perminyakan Suriah, “pasukan pendudukan AS dan tentara bayaran mereka,” mengacu pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, “mencuri hingga 66.000 barel setiap hari dari ladang minyak yang diduduki di wilayah timur,” sebesar sekitar 83 persen dari produksi minyak harian Suriah.Menurut data Kementerian, sektor minyak Suriah telah mengalami kerugian “sekitar $105 miliar sejak awal perang hingga pertengahan tahun ini” sebagai akibat dari aksi pencurian minyak AS.Belum lagi kerugian non materil berupa “kehilangan nyawa, termasuk 235 martir, 46 terluka dan 112 diculik.”Perampokan terbesar lain yang dilakukan AS adalah terhadap Rusia. Setelah peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina, AS menyita dana perbendaharaan Rusia senilai $300 miliar yang disimpan di luar negeri. Ini dilakukan, tentu saja, tanpa proses apa pun, dan sangat merugikan rakyat Rusia – dan nyaris tanpa kata kritis dari para pakar Barat.Perlakuan AS terhadap Venezuela juga contoh lain. Saat Kovalik menulis artikel ini, AS sedang bermanuver untuk merebut sebuah pesawat komersial 747 dari Venezuela dengan alasan bahwa itu pernah menjadi milik maskapai penerbangan Iran yang memiliki hubungan dengan Korps Pengawal Revolusi Iran (yang telah ditetapkan Washington sebagai teroris) – yang mungkin terdengar seperti pembenaran yang lemah, tetapi AS benar-benar tidak membutuhkan alasan. Dan ini hanyalah puncak gunung es. AS telah merebut sumber pendapatan tunggal terbesar Venezuela – perusahaan minyaknya yang berbasis di AS CITGO – dan sekarang sedang dalam proses menjual perusahaan ini, bahkan ketika Washington mencabut pembatasan minyak Venezuela untuk menopang ekonominya sendiri.Inggris, sementara itu, telah memutuskan untuk menyimpan lebih dari $ 1 miliar emas yang secara naif disimpan Venezuela di Bank of England untuk disimpan dengan aman. Untuk menambah penghinaan, AS terus mengkritik Venezuela atas kesulitan yang dialami rakyatnya sebagai akibat langsung dari penjarahan ini.Sementara itu, AS terus menganiaya pengusaha Kolombia Alex Saab karena berusaha mendapatkan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Venezuela. Saab ditangkap atas perintah AS di Cabo Verde pada tahun 2020 ketika ia terbang ke Iran untuk merundingkan kesepakatan pasokan kemanusiaan, termasuk obat-obatan untuk menghadapi pandemi virus corona, dalam misi dimana dia ditugaskan oleh Caracas. Saab telah dipindahkan ke penjara federal di Miami, Florida, meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi antara AS dan Cabo Verde, dan dia terus mendekam di penjara seiring roda "keadilan" AS yang berputar dengan kecepatan siput untuk menyelesaikan kasusnya.Singkatnya, tidak hanya mencuri dari Venezuela secara bebas , AS juga berusaha keras menghentikan mereka yang mencoba memperoleh kebutuhan dasar bagi rakyat Venezuela.Semua ini menggambarkan bahwa kebiasaan kolonial susah untuk mati, dan AS selalu siap untuk beralih ke tradisi penjarahan yang telah dicoba dan dipercaya – apakah itu untuk keluar dari salah satu krisis ekonomi terburuk dalam beberapa tahun, atau untuk memaksa negara lain melayani kepentingan geoplitiknya. Fakta ini menunjukkan bahwa “tatanan berbasis aturan” yang diberlakukan Washington tidak lain adalah alat yang digunakan oleh yang kuat untuk menjaga agar yang lemah tetap lemah.[IT/AR]