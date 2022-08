Laporan: Israel Menyesal atas Peran dalam Runtuhnya JCPOA

Islam Times - Israel dilaporkan telah menyatakan penyesalan atas perannya dalam mendorong pemerintahan Trump keluar dari nuklir Iran 2015 pada 2018.

Mengutip sebuah laporan Al Araby Al Jadeed, Tehran Times pada hari Sabtu melaporkan bahwa beberapa pemimpin keamanan Israel menyatakan penyesalan mereka atas tekanan yang diberikan oleh Tel Aviv pada mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018 untuk menarik diri dari perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara besar pada tahun 2015, penarikan yang menyebabkan runtuhnya perjanjian tersebut.Saluran televisi resmi Israel, Kan, menyatakan bahwa beberapa pemimpin keamanan menyatakan posisi ini karena baik Iran dan kekuatan besar saat ini tengah menuju ke kesepakatan yang sama, tetapi setelah Teheran membuat perkembangan besar dalam program nuklirnya, terutama di bidang pengayaan uranium; perkembangan yang sebenarnya bisa dihindari jika AS tidak keluar dari perjanjian tersebut.Dalam sebuah laporan yang disiarkan pada Jumat malam, saluran tersebut mengindikasikan bahwa para pemimpin keamanan Israel mengungkapkan perasaan ini dalam pertemuan konsultatif baru-baru ini, di mana Perdana Menteri Yair Lapid berpartisipasi.Saluran tersebut menunjukkan bahwa mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadikan masalah penarikan Amerika Serikat dari perjanjian nuklir sebagai masalah penting dalam kampanye pemilihan, dan disebut-sebut sebagai sebuah pencapaian.Saluran tersebut mencatat bahwa Israel telah mengintensifkan tekanannya pada pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan tuntutannya dalam setiap kesepakatan yang dicapai dengan Iran, terutama pelestarian file investigasi terhadap Iran di Badan Energi Atom Internasional. Saluran itu juga mengatakan bahwa Israel mengintensifkan tekanannya bahwa perjanjian baru akan memungkinkan perpanjangan inspeksi lembaga nuklir Teheran, dan tidak memungkinkan Pengawal Revolusi Islam Iran dihapus dari daftar organisasi teroris AS.Saluran tersebut menambahkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, pergi ke Washington untuk melakukan kontak dengan mitranya dari Amerika, Jake Sullivan, tentang kondisi yang diyakini Tel Aviv bahwa setiap perjanjian dengan Teheran harus dipatuhi.Iran telah menyampaikan tanggapannya terhadap teks yang diajukan Uni Eropa ke Teheran dan menyebutnya sebagai rancangan "final".Jawaban Iran terhadap rancangan Uni Eropa datang di tengah seruan Iran agar AS menunjukkan fleksibilitas. Menteri luar negeri Iran mengatakan bahwa Iran menunjukkan banyak fleksibilitas dan Amerika tahu itu sepenuhnya.“Amerika tahu betul seberapa besar fleksibilitas yang telah kami tunjukkan, sekarang giliran pihak Amerika yang fleksibel. Dalam negosiasi Wina baru-baru ini, pihak Amerika menyatakan fleksibilitas verbalnya pada dua masalah. Ini harus secara tertulis. Dalam isu dan jaminan ketiga, kita harus memiliki fleksibilitas Amerika. Jika Amerika menunjukkan fleksibilitas, kami akan mencapai titik kesepakatan dalam beberapa hari mendatang,” katanya.Dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Oman pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menyatakan bahwa jika garis merah Iran ditegakkan, fase baru akan dimulai di Wina, tempat pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.Kepala diplomat Iran itu menyoroti bahwa tidak ada pihak yang secara pasti dapat membahas mencapai kesepakatan yang baik dan permanen tentang kebangkitan kesepakatan nuklir 2015 di Wina sampai semua masalah diselesaikan.Dia juga memuji kontribusi positif Oman pada negosiasi Wina mengenai pembaruan perjanjian nuklir bersejarah, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), dan pencabutan sanksi terhadap Teheran.[IT/AR]