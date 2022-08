AS Mencoba Mmeyakinkan Israel atas Kemungkinan Kesepakatan Iran

Islam Times - Pemerintahan Biden dalam beberapa hari terakhir telah berusaha meyakinkan Israel bahwa mereka belum menyetujui konsesi baru dengan Iran dan kesepakatan nuklir tidak akan segera terjadi, kata pejabat AS dan Israel seperti dilaporkan Axios hari Minggu.

Pejabat Israel sendiri mengatakan mereka tidak yakin.Iran memberikan tanggapan resmi minggu ini untuk proposal "final" dari UE, yang telah menengahi antara AS dan Iran.Itu meningkatkan spekulasi bahwa kesepakatan bisa terjadi, dan menyebabkan gesekan antara AS dan Israel, yang menentang pemulihan kesepakatan nuklir 2015.Kekhawatiran Israel diperburuk oleh fakta bahwa negara itu saat ini sedang dalam kampanye pemilihan. Jika kesepakatan nuklir diumumkan menjelang pemilihan November, itu bisa memberikan amunisi politik kepada pemimpin oposisi Benjamin Netanyahu untuk digunakan melawan Perdana Menteri Yair Lapid.Selama seminggu terakhir, pejabat Gedung Putih meyakinkan rekan-rekan Israel mereka bahwa meskipun ada klaim di media, tidak ada konsesi baru untuk Iran, kata para pejabat AS.Namun Kamis lalu, para pejabat senior Israel memberi tahu wartawan bahwa Lapid telah mengatakan kepada Gedung Putih bahwa rancangan Uni Eropa melampaui kesepakatan 2015 dan melintasi garis merah pemerintahan Biden sendiri.Laporan pers mengejutkan Gedung Putih, yang pada hari Kamis dan Jumat berusaha untuk meyakinkan Israel sekali lagi bahwa bukan pemerintahan Biden yang menawarkan konsesi tetapi Iran, yang membatalkan tuntutannya agar Pengawal Revolusi disingkirkan dari teror AS daftar hitam.“Kesepakatan mungkin lebih dekat daripada dua minggu lalu tetapi hasilnya tetap tidak pasti karena beberapa celah masih ada. Bagaimanapun, itu tampaknya tidak akan segera terjadi," kata seorang pejabat AS, menggambarkan pesan yang diberikan kepada Israel.Pejabat Israel mengkonfirmasi ada dialog intens dengan AS dalam beberapa hari terakhir, dan bahwa sementara sebagian besar diskusi tetap tertutup dan menjadi lebih sulit, konferensi pers dimaksudkan untuk memastikan Gedung Putih memahami betapa seriusnya kekhawatiran Israel.Penasihat keamanan nasional Israel Eyal Hulata akan bertemu dengan timpalannya dari Gedung Putih Jake Sullivan di Washington Selasa depan dan para pejabat Israel mengharapkan diskusi yang lebih ketat.“Kami tidak diyakinkan. Kami sangat prihatin,” kata salah satu dari mereka.Para pejabat Israel mengatakan bahwa meskipun diskusi dengan AS tentang Iran menjadi lebih ketat baru-baru ini, Lapid tidak berniat melakukan kampanye publik melawan Biden seputar kesepakatan nuklir dengan Iran."Kebijakan kami bukan untuk mencapai konfrontasi publik dengan AS seperti yang terjadi pada tahun 2015. Kami tidak akan merusak hubungan dengan pemerintahan Biden seperti yang dilakukan Netanyahu dengan Obama," kata seorang pejabat senior Israel.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adrienne Watson mengatakan, “Kami sedang dalam diskusi intensif dan konstan dengan Israel mengenai Iran. Penasihat Keamanan Nasional Hulata akan datang minggu depan ke Washington. Tidak ada pendukung keamanan Israel yang lebih besar daripada Presiden Biden.”Meskipun posisi resmi pemerintah Israel adalah menentang kembalinya AS ke kesepakatan nuklir 2015, beberapa pejabat senior pertahanan dan intelijen saat ini dan sebelumnya berpikir secara berbeda.Kepala intelijen militer Israel saat ini, Jenderal Aharon Haliva, mengatakan kepada kabinet keamanan beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir bahwa kembali ke kesepakatan nuklir 2015 akan melayani kepentingan Israel.Menteri Pertahanan Benny Gantz juga mengatakan secara pribadi bahwa limbo (masa menunggu keputusan yang tak pasti) saat ini dengan Iran lebih buruk daripada kembali ke kesepakatan.Mantan kepala intelijen militer, pensiunan Jenderal Tamir Hayman, menulis di Twitter pada hari Jumat bahwa kesepakatan yang sedang dibahas itu buruk, tetapi masih diperlukan untuk menghentikan program nuklir Iran dan memberikan waktu untuk mempersiapkan opsi militer.Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri masih mengkaji dan mempelajari tanggapan Iran terhadap rancangan perjanjian Uni Eropa. Tidak jelas kapan AS akan memberikan tanggapannya secara pribadi dan di depan umum.[IT/AR]