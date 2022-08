AS dan Korea Selatan Memulai Latihan Militer Gabungan Terbesar dalam 5 Tahun

Tentara AS di Korsel (DW).

Islam Times - Korea Selatan dan AS mengadakan latihan militer bersama, yang melibatkan pesawat, kapal perang, tank, dan kemungkinan puluhan ribu tentara, Deutsche Welle melaporkan.

AS dan Korea Selatan pada hari Senin memulai latihan militer gabungan tahunan, latihan musim panas yang dikenal sebagai Ulchi Freedom Shield.Pelatihan baru datang di tengah meningkatnya lagi ketegangan di Semenanjung Korea setelah bertahun-tahun kegagalan pemulihan hubungan yang terjadi ketika mantan Presiden AS Donald Trump masih menjabat.Latihan tembakan langsung melibatkan ribuan tentara dan menggabungkan angkatan darat, laut dan udara.Ulchi Freedom Shield dijadwalkan berlangsung hingga 1 September.Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol berkuasa pada Mei dan bersumpah untuk "menormalkan" latihan gabungan dan memperkuat pencegahan terhadap ancaman dari Korea Utara.Dalam beberapa tahun terakhir, manuver bersama AS-Korea Selatan dikurangi karena pandemi COVID-19 dan sebelum itu, upaya diplomatik yang gagal untuk membuat Korea Utara setuju untuk melakukan denuklirisasi.Trump dan Presiden Korea Selatan sebelumnya Moon Jae-in mengadakan pembicaraan dengan diktator Korea Utara Kim Jong Un dan menarik kerja sama militer AS-Korea Selatan dalam upaya untuk membuat Korea Utara tetap terlibat.Pyongyang mengecam latihan itu sebagai gladi bersih untuk invasi.Pekan lalu, Korea Utara menembakkan dua rudal jelajah dari kota Onchon, di pantai barat semenanjung.Korea Utara telah melakukan sejumlah tes senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini.Para pejabat AS dan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Pyongyang sedang bersiap untuk melakukan apa yang akan menjadi uji coba nuklir ketujuhnya.Pasukan AS dan Korea Selatan akan berlatih bersama pada 11 program pelatihan lapangan, termasuk satu di tingkat brigade.Latihan, yang Washington dan Seoul gambarkan sebagai pertahanan, melibatkan pesawat, kapal perang, tank dan berpotensi puluhan ribu tentara.Latihan tersebut mencakup simulasi serangan gabungan, penguatan senjata dan bahan bakar di garis depan, dan pemindahan senjata pemusnah massal.AS saat ini memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan.[IT/AR]