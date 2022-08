IslamTimes - Seorang mantan ajudan senior Gedung Putih, Cedric Richmond, mengecam Demokrat yang ragu-ragu untuk memiliki kampanye Presiden Biden bersama mereka menjelang pemilihan November.

“Kalau mereka enggan, saya kira itu malpraktik politik. Jika Anda tidak menginginkan Biden, itu malpraktik," kata Richmond kepada The Washington Post.Richmond memuji apa yang dia anggap sebagai kemenangan profil tinggi Biden baru-baru ini, termasuk ukuran kesehatan dan iklim yang ditandatangani minggu lalu, dan memperkirakan bahwa jumlah Biden akan meningkat, dengan mengatakan bahwa “jika saya seorang kandidat, saya akan mengikat diri saya pada itu."“Banyak dari hal-hal ini, Demokrat telah berusaha untuk mencapainya sejak lama,” kata Richmond. “Siapa yang tidak ingin orang yang akhirnya bisa melakukan itu datang dan berkampanye untuk mereka?”Seorang mantan Demokrat Louisiana di Kongres, Richmond melayani pemerintahan Biden sebagai direktur Kantor Keterlibatan Publik. Dia sekarang menjadi penasihat Komite Nasional Demokrat.Sejumlah Demokrat telah menghindari pertanyaan tentang apakah mereka akan mendukung tawaran pemilihan kembali Biden pada 2024, dan beberapa kandidat menjaga jarak dari pemimpin partai mereka.Beberapa Demokrat mengatakan mereka ingin Presiden berkampanye untuk mereka, menurut survei Washington Post.The Washington Post menyebut Senator Michael Bennet (D-Colo.) dan Rep. Tim Ryan (D-Ohio) sebagai dua anggota yang telah menolak gagasan kampanye Biden di negara bagian mereka.Dalam iklan kampanye baru, Rep. Marcy Kaptur (D-Ohio) menjauh dari Presiden, dengan mengatakan dia “tidak bekerja untuk Joe Biden.” Meskipun peringkat persetujuan rendah dan kekhawatiran tentang usianya, presiden bersikeras dia berencana untuk mencalonkan diri lagiSenator Mark Kelly (D-Ariz.) di sisi lain menyatakan pada hari Minggu (21/8) bahwa dia akan menyambut perusahaan Biden di jalan kampanye."Hei, saya akan menyambut siapa pun untuk datang ke Arizona, melakukan perjalanan keliling negara bagian kapan saja - selama saya di sini, jika saya tidak berada di Washington dalam sesi - dan berbicara tentang apa yang dibutuhkan Arizona," kata Kelly selama sebuah penampilan di State of the Union CNN.Biden diperkirakan akan bergabung dengan Demokrat di Maryland untuk rapat umum Kamis ini.Wes Moore, calon gubernur Demokrat yang menghadapi calon Partai Republik yang didukung Trump Dan Cox dalam pertempuran untuk menggantikan Gubernur Larry Hogan (kanan), diperkirakan akan hadir.[IT/r]