Juru Bicara: Pertukaran Tahanan Iran-AS Tidak Terkait dengan Pembicaraan JCPOA 

IslamTimes - Pertukaran tahanan antara Iran dan Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan pembicaraan tentang kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani.

Berbicara pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (22/8), Kanaani mengatakan Iran selalu membahas kembali masalah pertukaran tahanan dengan AS atas dasar kemanusiaan dan tidak mengaitkan kasus tersebut dengan hasil pembicaraan kebangkitan JCPOA.Dia juga mencatat bahwa sementara pertukaran narapidana dimungkinkan dari sudut pandang Iran dan sikap Tehran sangat jelas, apa yang ditunjukkan Washington hanyalah kelambanan dan propaganda media.“Kami percaya bahwa tahanan [Iran] [di AS] telah ditangkap dengan tuduhan palsu dan diperlakukan tidak manusiawi dan melanggar hukum,” tambah juru bicara itu, dengan mengatakan AS mengabaikan hak asasi manusia.Iran mementingkan nasib warganya yang dipenjara di AS, tetapi menegaskan kembali bahwa masalah pertukaran tahanan adalah kasus terpisah yang tidak terkait dengan negosiasi untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015, Kanaani menekankan.Iran dan AS telah melakukan pertukaran tahanan dua kali di masa lalu, sekali pada Januari 2016 ketika kesepakatan nuklir dilaksanakan, dan sekali lagi pada Desember 2019.[IT/r]