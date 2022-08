NSO 'Israel' Pecat 100 Pekerja, CEO Mundur

IslamTimes - NSO Group, perusahaan cyber ofensif Zionis 'Israel' yang dikenal dengan spyware Pegasus yang terkenal, memberhentikan sekitar 100 pekerja dan mengganti CEO-nya, juru bicara perusahaan mengkonfirmasi.

CEO Shalev Hulio, salah satu dari tiga pendiri NSO, mengundurkan diri dari posisinya dan sekarang akan fokus mencari pembeli untuk perusahaan setelah kesepakatan untuk menjualnya ke kontraktor militer Amerika L3Harris gagal, karena tentangan dari kedua orang Amerika. dan pejabat Zionis 'Israel'. Yaron Shohat, yang merupakan chief operating officer, akan menggantikan Hulio.NSO mengatakan bahwa mereka juga akan melepaskan sekitar 100 dari 750 pekerjanya – sekitar 13 persen dari stafnya.Perusahaan siber mengklaim bahwa mereka mengharapkan untuk menyelesaikan tahun ini dengan pendapatan $150 juta, tetapi telah berada dalam kesulitan keuangan yang mengerikan sejak Departemen Perdagangan AS memasukkannya ke daftar hitam November lalu, setelah terungkap bahwa beberapa negara Afrika menggunakan perangkat lunak Pegasus untuk memata-matai pejabat Departemen Luar Negeri AS di Afrika.Upaya oleh NSO untuk dihapus dari daftar hitam AS sejauh ini tidak berhasil. Beberapa bulan yang lalu, perusahaan mulai bergerak maju dalam kesepakatan untuk menjual NSO ke perusahaan keamanan AS, yang akan membuatnya menjadi entitas Amerika dan memungkinkannya dihapus dari daftar. Kesepakatan dengan kontraktor L3Harris, yang didukung oleh beberapa anggota komunitas intelijen AS, gagal karena tentangan dari rezim Tel Aviv dan Washington.[IT/r]