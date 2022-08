IslamTimes - "Apakah kesepakatan nuklir dengan Iran ditandatangani atau tidak, jika mediator AS tidak memberikan Lebanon apa yang dimintanya dalam hal hak-haknya, kami sedang menuju eskalasi - kami sedang menuju masalah," Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah memperingatkan dalam pidato televisi terbarunya pada hari Jumat, menambahkan bahwa tim mediasi Departemen Luar Negeri AS yang dipimpin oleh Amos Hochstein "masih membuang-buang waktu" yang "habis."

Dalam hal ini, beberapa analis tidak yakin bahwa eskalasi oleh Hizbullah adalah kemungkinan nyata saat ini.Rezim pendudukan Zionis dan Libanon telah bertahun-tahun berselisih tentang siapa yang memiliki hak atas wilayah laut Palestina-Lebanon yang mengandung ladang gas alam di mana kedua belah pihak belum menyepakati perbatasan. Putaran terakhir perundingan tidak langsung telah dilakukan dengan mediasi delegasi AS yang dipimpin oleh Utusan Khusus AS dan Koordinator Urusan Energi Internasional Amos Hochstein, namun belum ada hasil.Dalam komentar tentang status quo, Brigjen Zionis ‘Israel’. [res.] Amir Avivi, pendiri dan CEO dari apa yang disebut Forum Pertahanan dan Keamanan Zionis 'Israel', mengatakan kepada The Media Line bahwa Zionis 'Israel' melihat Hizbullah mengambil sikap yang lebih agresif dan, melalui itu, mencoba untuk memaksa Zionis 'Israel' untuk menyerahkan kepentingan ekonomi penting dalam negosiasi, khususnya ladang gas di wilayah laut.Oleh karena itu, ketika Hizbullah berpikir tentang menghadapi Tel Aviv, "Zionis 'Israel' memahami bahwa mereka mungkin menghadapi ancaman eksistensial," katanya.Hizbullah saat ini memiliki kekuatan lebih dari 100.000 rudal dan mortir, klaim Avivi.Sementara itu, Dr. Omer Dostri, pakar strategi militer dan keamanan nasional, dan peneliti di Institut Strategi dan Keamanan 'Yerusalem', percaya bahwa satu skenario di mana Hizbullah dapat melancarkan 'serangan' adalah jika Zionis 'Israel' dimulai. pengeboran gas dari platform Karish seperti yang direncanakan untuk bulan September, dengan belum ada kesepakatan yang ditandatangani dengan Lebanon.Anjungan pengeboran gas Karish terletak di perairan teritorial yang disengketakan antara Palestina dan Lebanon yang diduduki Zionis Israel.Selain itu, Avivi menyarankan Zionis 'Israel' agar tidak menyerah pada ancaman dan harus melanjutkan pembicaraan melalui mediator Amerika untuk menemukan solusi yang dapat diterima. Dia mengatakan 'Israel' harus "siap untuk berurusan dengan Hizbullah jika diperlukan."Menurut Dostri, Hizbullah memiliki sekitar 45.000 roket jarak pendek yang dapat menempuh jarak hingga 40 km, tidak termasuk bom mortir, di samping sekitar 80.000 roket jarak menengah dan panjang, puluhan di antaranya akurat.“Sekitar 1.500 roket akan diluncurkan setiap hari dalam pertempuran rata-rata dari wilayah Lebanon,” kata Dostri mengutip perkiraan militer Zionis ‘Israel’.Selain itu, ia melanjutkan dengan berasumsi, Hizbullah diperkirakan akan menggunakan Unit Radwan, yang merupakan pasukan manuver darat khusus, yang misinya termasuk menembus wilayah yang diduduki Zionis 'Israel' melalui terowongan, dan upaya untuk mengambil alih pemukiman 'Israel'. untuk menculik tentara dan mengganggu jalur suplai atau pergerakan pasukan pendudukan Zionis 'Israel'.Hizbullah juga memiliki armada kendaraan udara tak berawak dan drone peledak. Selain itu, Hizbullah diharapkan menggunakan sistem peluncuran rudal anti-tank dan anti-kapal canggih, tambah Dostri.Menurut pakar militer, Hizbullah adalah ancaman fundamental paling serius bagi Zionis 'Israel' di Timur Tengah, dan Zionis 'Israel' telah mengambil beberapa langkah sebagai persiapan untuk melawan eskalasi dengan Hizbullah.[IT/r]