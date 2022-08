Kepala Kebijakan Luar Negeri UE: Tanggapan Iran terhadap Proposal Blok tentang Kebangkitan JCPOA 'Masuk Akal'

IslamTimes - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan jawaban Iran atas proposal blok itu tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), adalah "masuk akal."

"Ada proposal dari saya sebagai koordinator negosiasi ... dan tanggapan dari Iran yang saya anggap masuk akal. Itu diteruskan ke Amerika Serikat, yang belum ditanggapi secara resmi," katanya dalam sebuah acara universitas di kota Santander Spanyol utara pada hari Senin (22/8).Dia menambahkan bahwa kemungkinan pertemuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dapat diadakan "minggu ini.""Pertemuan dijadwalkan berlangsung di Wina pada akhir pekan lalu, tetapi itu tidak mungkin. Kemungkinan minggu ini bisa terjadi," kata Borrell.Borrell membuat pernyataan itu dengan jelas merujuk pada tanggapan yang dikirim pekan lalu oleh Iran terhadap proposal terbaru yang diterimanya dari Uni Eropa untuk menghidupkan kembali JCPOA setelah 16 bulan pembicaraan tidak langsung AS-Iran.Pada hari Selasa, UE mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima tanggapan Iran terhadap teks yang dimodifikasi yang diusulkan oleh blok yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA, dengan mengatakan bahwa blok tersebut "mempelajari" jawaban dengan pihak-pihak dalam kesepakatan dan Amerika Serikat.Nabila Massrali, juru bicara Borrell, yang mengoordinasikan pembicaraan antara Iran dan kelompok negara-negara P4+1 di ibu kota Austria, Wina, mengatakan, "Kami sedang mempelajarinya dan berkonsultasi dengan peserta JCPOA lainnya dan AS dalam perjalanan ke depan. ."Sebelumnya pada hari Senin, Iran mengatakan telah memberi Uni Eropa kesimpulan akhir tentang pembicaraan yang bertujuan menghidupkan kembali JCPOA, menekankan bahwa sekarang giliran AS untuk menunjukkan realisme dan fleksibilitas jika benar-benar ingin kesepakatan akhir tercapai.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian juga mengatakan pada hari yang sama bahwa jika AS menunjukkan reaksi yang realistis dan fleksibel terhadap tawaran Iran, “kami akan mencapai kesepakatan,” menambahkan, “Pihak Amerika secara lisan menyetujui dua proposal. ditawarkan oleh Iran.”[IT/r]