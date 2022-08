Laporan: AS Mungkin Mempersiapkan Ukraina untuk 'Pertempuran Lebih Dekat'

IslamTimes - Amerika Serikat mungkin membantu Ukraina mempersiapkan serangan balik yang akan datang terhadap Rusia, menurut sebuah laporan. The Washington Post menunjuk dalam sebuah laporan pada hari Selasa (23/8) untuk jenis persenjataan yang termasuk dalam tahap terbaru dari bantuan militer yang dijanjikan ke Kiev oleh Washington.



Paket $ 800 juta yang baru diumumkan mencakup 40 kendaraan tahan bom (MRAP) dan peluncur rudal dengan jangkauan yang lebih pendek.



Pengiriman sebelumnya menampilkan penekanan khusus pada howitzer M777 dan beberapa sistem peluncuran roket High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).



Armor MRAP dirancang untuk melindungi personel dari ledakan dan peluru sementara roller yang dipasang di bagian depan kendaraan membantu membuat jalur di ladang ranjau.



Seorang pejabat senior militer AS, yang berbicara dengan syarat anonim, menunjukkan bahwa “pembersihan ranjau adalah contoh yang sangat bagus tentang bagaimana Ukraina akan membutuhkan kemampuan semacam ini untuk dapat mendorong pasukan mereka maju dan merebut kembali wilayah.”



AS juga telah berjanji untuk memberikan rudal TOW Ukraina, yang dapat dipasang pada tripod berat atau pada kendaraan seperti Humvee, yang memungkinkan pasukan untuk menembakkan rudal dan segera pergi untuk menghindari tembakan balasan, Washington Post melaporkan.



Kumpulan senjata terbaru juga dilengkapi senapan recoilless Carl Gustav dan 2.000 peluru untuk mereka. Jangkauan senjata itu beberapa ratus meter jauh lebih dekat daripada jarak antara pasukan Ukraina dan Rusia di sebagian besar garis depan saat ini.



Pada hari Kamis, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Amerika Serikat sedang menyiapkan bantuan militer tambahan senilai $800 juta ke Ukraina.



Presiden AS Joe Biden akan mengesahkan bantuan militer menggunakan Otoritas Penarikan Kepresidenan, yang memungkinkan presiden untuk mengizinkan transfer kelebihan senjata dari stok AS, kata mereka.



Mereka juga memperingatkan bahwa paket senjata dapat berubah nilainya sebelum diumumkan.



AS telah memberikan senjata senilai miliaran dolar ke Ukraina sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan "operasi militer khusus" di Ukraina dengan tujuan "demiliterisasi" dan "denazifikasi" negara itu.[IT/r]