Ramzy Baroud: 'Kemenangan Taktis' Israel di Gaza akan Berumur Pendek 

Palestinian (Critical Legal Thinking).

Islam Times – Selama bertahun-tahun, Palestina dan Israel telah bekerja keras untuk menggambar ulang garis pertempuran konflik mereka. Perang tiga hari Israel di Gaza, yang dimulai pada 5 Agustus, merupakan manifestasi nyata dari kenyataan ini, tulis Ramzy Baroud dalam artikel yang dimuat di Eurasia Review pada Rabu pekan lalu.

Sepanjang operasi militernya, Israel berulang kali menggarisbawahi poin bahwa mereka hanya menargetkan gerakan Jihad Islam Palestina, bukan Hamas atau siapa pun.Skenario serupa telah terjadi pada Mei 2019 dan terjadi lagi pada November di tahun yang sama. Bentrokan Mei dimulai ketika dua tentara Israel terluka oleh penembak jitu Palestina di pagar yang memisahkan Gaza yang terkepung dari Israel. Protes mingguan massal telah terjadi di dekat pagar selama bertahun-tahun, menuntut diakhirinya pengepungan Israel di Jalur Gaza. Lebih dari 200 warga Palestina yang tidak bersenjata dibunuh oleh penembak jitu Israel, yang dikirim ke area pagar pada awal Maret 2018. Penembakan Palestina yang tak terduga terhadap dua penembak jitu Israel adalah pembalikan sementara dari adegan berdarah di daerah itu.Israel menyalahkan Jihad Islam Palestina atas serangan itu. Ia menanggapi dengan mengebom posisi Hamas sehingga yang terakhir akan menekan yang pertama untuk menghentikan operasinya di dekat pagar. Namun, tujuan yang tidak disebutkan adalah untuk menabur benih perpecahan di antara kelompok-kelompok Palestina di Gaza, yang telah, selama bertahun-tahun, beroperasi di bawah payung ruang operasi bersenjata bersama.Seperti perang terbaru, konflik Mei 2019 juga berlangsung singkat namun mematikan. Perang singkat lainnya terjadi pada bulan November, kali ini hanya melibatkan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel gagal memecah persatuan Palestina, perdebatan terjadi di Palestina, terutama setelah bentrokan November, tentang mengapa Hamas tidak mengambil bagian lebih aktif dalam pertempuran.Kebijaksanaan konvensional pada saat itu adalah bahwa Israel tidak boleh dibiarkan memaksakan waktu, tempat, dan sifat pertempuran pada Palestina, seperti yang sering terjadi, dan bahwa jauh lebih strategis bagi perlawanan Palestina untuk membuat keputusan ini.Menurut Baroud, posisi itu mungkin bisa dipertahankan jika dipahami dalam konteks sejarah. Bagi Israel, mempertahankan status quo di Gaza secara politik dan strategis menguntungkan. Selain itu, status quo menguntungkan secara finansial, karena senjata baru diuji dan kemudian dijual dengan harga selangit, menjadikan Israel pengekspor senjata terbesar ke-10 di dunia selama lima tahun hingga 2021.Perang Israel di Gaza juga merupakan jaminan politik, karena mereka menegaskan kembali dukungan Washington untuk Tel Aviv melalui kata dan perbuatan.“Dukungan saya untuk keamanan Israel sudah lama dan tak tergoyahkan,” kata Presiden AS Joe Biden bulan ini ketika bom Israel menghujani Gaza, menewaskan 49 warga Palestina, 17 di antaranya adalah anak-anak. Ini adalah posisi yang sama persis dari setiap pemerintahan AS dalam setiap perang Israel.Pendirian militer Israel juga menerima kenyataan yang tampaknya tidak berubah ini. Perang mematikan yang sesekali terjadi di Gaza disebut sebagai “memotong rumput.” Menulis di Jerusalem Post pada Mei tahun lalu, David M. Weinberg dari Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem menjelaskan strategi Israel dalam istilah yang paling tidak manusiawi, “Sama seperti memotong rumput depan Anda, ini adalah kerja keras yang konstan. Jika Anda gagal melakukannya, rumput liar tumbuh liar, dan ular mulai merayap di semak-semak.”Kemapanan politik di Tel Aviv telah belajar untuk beradaptasi dan mengambil manfaat dari kekerasan rutin. Pada 2015, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat itu menyimpulkan posisi negaranya dalam kalimat singkat namun sarat, “Saya ditanya apakah kita akan hidup selamanya dengan pedang – ya.”Ironisnya, pada Mei 2021, orang-orang Palestina yang melepaskan “pedang”. Alih-alih menjaga pertempuran sengit di Gaza terbatas pada ruang geopolitik kecil itu, perlawanan mengambil langkah yang tidak biasa dengan menyerang Israel sebagai tanggapan atas peristiwa yang terjadi di lingkungan kecil Palestina di Yerusalem Timur. Dalam beberapa jam, Tel Aviv kehilangan plot politik dan kendalinya atas narasi perang. Seolah-olah setiap jengkal Palestina dan Israel tiba-tiba menjadi bagian dari pertempuran yang lebih besar, yang hasilnya tidak lagi ditentukan oleh Israel saja.Orang-orang Palestina menyebut peristiwa itu sebagai “pedang Yerusalem.” Nama itu diciptakan di Gaza.Sejak itu, Israel telah memancing pertempuran baru yang akan membantunya mendapatkan kembali inisiatif. Misalnya, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett mencoba memprovokasi pertarungan seperti itu di bulan Mei, tetapi gagal. Dia berpikir bahwa dengan melanjutkan pawai bendera yang provokatif di Yerusalem Timur, dia akan dapat menyeret Gaza ke dalam perang lain. Namun, alih-alih perang, warga Palestina merespons dengan protes massa dan mobilisasi rakyat.Perang Agustus terakhir adalah upaya serupa lainnya, kali ini oleh Perdana Menteri baru Yair Lapid. Namun, semua yang bisa diperoleh pemimpin Israel yang tidak berpengalaman secara militer adalah apa yang oleh para analis militer Israel disebut sebagai “kemenangan taktis.”Itu bukan kemenangan. Untuk mengklaim segala jenis kemenangan, Israel hanya mendefinisikan ulang tujuannya. Alih-alih “menghancurkan infrastruktur teror Hamas,” seperti yang sering menjadi tujuan yang dinyatakan, ia malah menghasut pertempuran dengan Jihad Islam Palestina, menewaskan dua komandan militernya.Media khas Israel yang melaporkan perang diam-diam bergeser, seolah-olah Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak pernah menjadi musuh Israel. Itu semua tentang Jihad Islam Palestina. “Pertempuran dengan kelompok teror pada akhirnya harus dilanjutkan,” tulis The Times of Israel pekan lalu, mengutip sumber-sumber militer Israel. Tidak ada referensi yang dibuat untuk "kelompok teror" lainnya.Tidak seperti dalam perang sebelumnya, Israel sangat membutuhkan pertempuran untuk berakhir dengan sangat cepat, karena Lapid sangat ingin meraih kemenangan taktis yang pasti akan sangat dipromosikan sebelum pemilihan umum pada bulan November.Namun, baik militer Israel maupun lembaga politik, tahu betul bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankan konflik habis-habisan lainnya seperti yang terjadi pada Mei 2021. Perang harus berakhir hanya karena perang yang lebih besar tidak dapat dimenangkan.Beberapa jam setelah gencatan senjata yang dimediasi diumumkan, militer Israel membunuh tiga pejuang milik gerakan Fatah yang berkuasa di Nablus di Tepi Barat. Lapid bertujuan mengirim pesan kekuatan lain, meskipun dalam kenyataannya dia menegaskan bahwa garis pertempuran telah digambar ulang secara permanen.Gerakan Perlawanan di Gaza mengomentari pembunuhan para pejuang Nablus dengan menyatakan bahwa konflik dengan Israel telah memasuki babak baru. Memang sudah, tandas Baroud.[IT/AR]