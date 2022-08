Jet Tempur Militer AS Lakukan Serangan Udara di Suriah Timur

IslamTimes - AS mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan beberapa serangan udara pada target di Suriah timur, mengklaim “dia menyerang situs yang digunakan oleh pejuang yang didukung Iran dengan dalih bahwa mereka mungkin berada di belakang serangan pesawat nir awak di pangkalan Amerika awal bulan ini.”

Komando Pusat AS [CENTCOM] mengumumkan serangan itu dalam sebuah pernyataan pada Selasa (23/8) malam, mengatakan pasukan AS melakukan sejumlah "serangan udara presisi" di Deir ez-Zor, Suriah pada hari sebelumnya.“Serangan AS menargetkan fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Pengawal Revolusi Islam Iran,” kata perintah itu, menambahkan, “Serangan presisi ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan melindungi pasukan AS dari serangan seperti yang terjadi pada 15 Agustus terhadap personel AS oleh Iran- kelompok yang didukung.”Pernyataan itu tidak mengidentifikasi salah satu target dalam serangan itu atau menawarkan perkiraan korban.Menurut militer, insiden 15 Agustus yang dikutip oleh CENTCOM melihat beberapa drone tak dikenal turun ke pos terdepan AS di Al-Tanf, sebuah garnisun terpencil di Suriah selatan dekat perbatasan tiga arah dengan Yordania dan Irak.Drone tidak menimbulkan korban, tetapi seorang komandan senior AS tetap menyatakan serangan itu “membahayakan nyawa warga sipil Suriah yang tidak bersalah.” Sebelum menyarankan "kelompok yang didukung Iran" berada di belakang drone pada hari Selasa (23/8), Washington tidak menyalahkan aktor mana pun.[IT/r]