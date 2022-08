Studi: Muslim AS Lima Kali Lebih Mungkin Menghadapi Pelecehan Polisi Karena Agama Mereka

IslamTimes - Muslim lima kali lebih mungkin mengalami pelecehan polisi karena agama mereka dibandingkan dengan agama lain, sebuah studi oleh Rice University menunjukkan.

Lebih khusus lagi, Muslim dewasa yang mengidentifikasi sebagai Hitam, Timur Tengah, Arab atau Afrika Utara lebih mungkin dibandingkan Muslim yang diidentifikasi sebagai kulit putih untuk melaporkan bahwa mereka telah dilecehkan oleh polisi karena agama mereka, menurut penelitian yang diterbitkan dalam Society for Studi Masalah Sosial.“Perlu dicatat bahwa tingkat keseluruhan di antara orang dewasa AS diperkirakan 3,8 persen, sehingga individu Muslim sekitar lima kali lebih mungkin untuk mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan oleh polisi karena agama mereka,” kata laporan itu.Data untuk penelitian ini berasal dari komponen survei Experiences with Religious Discrimination Study [ERDS] 2019, sebuah proyek yang meneliti pengalaman individu dengan permusuhan interpersonal, diskriminasi, dan viktimisasi karena agama mereka.Hubungan antara komunitas Muslim dan polisi selalu tegang. Sementara masyarakat meminta perlindungan kepada polisi selama masa pelecehan, banyak Muslim juga tidak mempercayai polisi karena pengawasan pasca 9/11 yang dilakukan oleh polisi.Pada bulan Juli, Arab American Action Network [AAAN] memperoleh 235 “Laporan Aktivitas Mencurigakan” [SAR] melalui Freedom of Information Act.Laporan tersebut dibuat antara 2016 dan 2020 oleh Departemen Kepolisian Chicago dan Kepolisian Negara Bagian Illinois. Dalam laporan tersebut, mereka menemukan bahwa lebih dari 50 persen "tersangka" yang dilaporkan ke polisi, terutama karena melakukan hal-hal duniawi seperti mengirim pesan teks atau mengambil foto, digambarkan sebagai orang keturunan Arab di Chicago.“Lingkungan geopolitik pasca-9/11 telah menciptakan hubungan yang tegang dengan penegakan hukum bagi komunitas Muslim Amerika. Banyak Muslim Amerika takut pengawasan polisi yang disetujui negara melalui tindakan seperti pelacakan online, keamanan bandara, pemberhentian rutin, atau pemantauan di dalam ruang keagamaan, ”kata studi Universitas Rice.Individu yang mengidentifikasi sebagai asal Mena lebih cenderung mengatakan bahwa mereka telah mengalami pelecehan polisi berbasis agama, catatan studi tersebut. Lebih dari 35 persen individu dalam kelompok ini, terlepas dari agama masing-masing, telah mengalami pelecehan semacam itu, yang hampir 10 kali persentase yang terlihat di antara orang dewasa AS secara keseluruhan.Hampir tidak ada orang dewasa Muslim yang diidentifikasi berkulit putih melaporkan mengalami pelecehan polisi karena agama mereka. Tetapi lebih dari 23 persen Muslim kulit hitam mengalami pelecehan polisi berbasis agama. Persentase meningkat menjadi hampir 40 persen di antara orang dewasa Muslim yang mengidentifikasi ras atau etnis mereka sebagai asal Mena.“Sosiolog memahami bagaimana ras memengaruhi pengalaman dengan polisi. Namun, ada sedikit pekerjaan yang meneliti bagaimana agama secara khusus membentuk pengalaman orang dengan polisi,” kata Jauhara Ferguson, penulis utama studi tersebut dan mahasiswa PhD sosiologi di Rice University.“Kami percaya ini adalah topik penting untuk dijelajahi, dan ini dapat membantu kami memahami hubungan antara agama dan ras dalam pengalaman dengan pelecehan oleh polisi.”[IT/r]