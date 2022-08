Iran Mengecam Serangan AS sebagai 'Pelanggaran Kedaulatan dan Integritas Teritorial Suriah'

IslamTimes - Iran mengecam keras serangan udara AS di Suriah timur, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara Arab yang dilanda perang itu.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran Nasser Kan'ani, dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (24/8), menggambarkan agresi Amerika terbaru di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr sebagai "tindakan teroris" terhadap rakyat Suriah.Pada dini hari Rabu (24/8) pagi, pesawat-pesawat tempur Amerika melancarkan serangan udara baru di Dayr al-Zawr, hanya beberapa hari setelah militer AS menggunakan lusinan truk tanker untuk menyelundupkan minyak mentah dari provinsi tetangga Hasakah ke pangkalan-pangkalan di Irak.Komando pusat militer AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan udara itu ditujukan untuk apa yang disebutnya melindungi pasukan AS dari serangan, dan menargetkan fasilitas infrastruktur militer yang dijalankan oleh pasukan pemerintah Suriah dan sekutu mereka.Melaporkan pada hari sebelumnya, The Washington Post mengutip militer AS yang mengklaim bahwa mereka telah "menargetkan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran".Kan'ani menolak klaim tersebut, menggambarkannya sebagai tindakan "teroris" terhadap rakyat Suriah dan kelompok anti-pendudukan populer di negara itu, dan menyangkal adanya hubungan antara kelompok tersebut dan Republik Islam.[IT/r]