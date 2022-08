AS Mengancam Anggota NATO Turki dengan Sanksi atas Hubungan dengan Rusia

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengancam sesama anggota NATO Turki dengan sanksi atas hubungannya yang berkembang dengan Rusia, ketika operasi militer Moskow di Ukraina memasuki bulan ketujuh.

Asosiasi Industri dan Bisnis Turki (Tusiad), asosiasi bisnis terkemuka Turki, mengatakan pada hari Selasa (23/8) bahwa mereka telah menerima surat dari Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo, memperingatkan kemungkinan risiko sanksi jika perusahaan terus melakukan bisnis dengan entitas dan individu Rusia yang terkena sanksi.Dalam siaran persnya, Tusiad menambahkan bahwa pihaknya telah membagikan surat tersebut kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan Turki.“Setiap individu atau entitas yang memberikan dukungan material kepada orang-orang yang ditunjuk AS sendiri berisiko terkena sanksi AS,” tulis Adeyemo dalam suratnya, karena isinya pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal minggu ini.“Bank-bank Turki tidak dapat berharap untuk membangun hubungan yang sesuai dengan bank-bank Rusia yang terkena sanksi dan mempertahankan hubungan yang sesuai dengan bank-bank global utama serta akses ke dolar AS dan mata uang utama lainnya,” tambahnya.Sejak Rusia memulai operasi militer yang sedang berlangsung di negara tetangga Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutu Eropanya memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Moskow, memperingatkan negara-negara lain agar tidak berbisnis dengan perusahaan dan individu yang dikenai sanksi Rusia.Turki, meskipun menjadi anggota NATO yang dipimpin AS, mempertahankan hubungan baik dengan Rusia bahkan setelah dimulainya operasi. Ini telah membuat marah AS, yang menjadi semakin khawatir bahwa bisnis Moskow dan Rusia diduga menggunakan Turki untuk menghindari pembatasan keuangan dan perdagangan Barat terhadap Kremlin.Awal bulan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi pada pertemuan puncak di resor Laut Hitam Sochi.[IT/r]