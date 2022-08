Pangkalan AS di Deir Ezzor Suriah Diserang Roket

IslamTimes - Dua pangkalan militer AS di Suriah timur menjadi sasaran roket pada hari Kamis (25/8), media Arab dan Suriah melaporkan.

Pangkalan militer AS di ladang minyak al-Omar dan Koniko di pedesaan Deir Ezzor menjadi sasaran beberapa rudal, kantor berita SANA melaporkan, mengutip sumber-sumber sipil.Sumber tersebut menambahkan bahwa pasukan pendudukan AS menutup daerah itu, dan tidak diketahui apakah serangan itu meninggalkan korban di antara pasukan pendudukan AS di tengah penerbangan intensif pesawat di wilayah udara daerah tersebut.Al Mayadin juga melaporkan serangan itu, mengatakan bahwa tiga roket telah jatuh di pangkalan AS di ladang gas Koniko, timur laut provinsi itu.Sumber-sumber Al-Mayadin menambahkan bahwa “peluru-peluru itu jatuh ke dalam pangkalan dan menyebabkan kerusakan material,” tetapi tidak ada informasi mengenai korban jiwa manusia.Sumber menunjukkan bahwa “helikopter koalisi internasional dan pesawat tempur terbang di wilayah udara pedesaan Deir Ezzor, di tengah mobilisasi patroli setelah menargetkan al-Qaeda dengan rudal, dalam upaya untuk mengetahui lokasi platform penargetan.”Segera setelah serangan itu, ambulans bergegas ke lokasi ledakan untuk mengangkut korban tewas dan mungkin terluka, di tengah pengerahan besar-besaran militan SDF yang berafiliasi dengan AS di daerah itu, menurut Sputnik.[IT/r]