Jubir: Iran Menerima Tanggapan AS untuk Teks Kesepakatan Nuklir UE, Tinjauan sedang Berlangsung

IslamTimes - Iran menerima tanggapan AS terhadap proposal Tehran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tersisa dalam pembicaraan tentang penghapusan sanksi dan kebangkitan JCPOA.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan negara itu pada Rabu (24/8) sore menerima tanggapan Washington melalui koordinator negosiasi Wina UE Enrique Mora.Kanaani menambahkan bahwa Republik Islam Iran telah mulai dengan hati-hati meninjau tanggapan pihak AS.Juru bicara itu juga mengatakan Republik Islam Iran akan memberikan tanggapannya kepada koordinator UE setelah mempelajari sepenuhnya tanggapan Washington.Empat hari pembicaraan intens antara perwakilan Iran dan lima pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), berakhir pada 8 Agustus dengan teks yang dimodifikasi yang diusulkan oleh UE di atas meja.Pembicaraan itu terjadi setelah jeda lima bulan karena negosiator AS gagal mengatasi keragu-raguan mereka.Iran mengajukan tanggapannya terhadap rancangan proposal Uni Eropa pada 15 Agustus, seminggu setelah putaran terakhir pembicaraan selesai. Setelah mengirimkan tanggapannya, Teheran mendesak Washington untuk menunjukkan "realisme dan fleksibilitas" untuk mencapai kesepakatan.Namun, butuh hampir sepuluh hari bagi pemerintahan Biden untuk menyerahkan tanggapannya terhadap komentar Iran tentang rancangan Uni Eropa.Pada hari Senin, Kanaani mengatakan Teheran telah menanggapi rancangan proposal UE dan sedang menunggu tanggapan Washington.Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan yang telah dicabut oleh perjanjian tersebut.Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di ibukota Austria pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Joe Biden menggantikan Trump, untuk memeriksa potensi kembalinya AS ke kesepakatan dan penghapusan sanksi.Meskipun ada kemajuan penting, keragu-raguan dan penundaan AS menyebabkan banyak interupsi dalam pembicaraan maraton.[IT/r]