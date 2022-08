Politisi Sayap Kanan 'Israel' Ancam Tahanan Palestina Bahwa Dia Akan 'Membunuhnya'

IslamTimes - Keluarga tahanan Palestina Noureddin Jarbou mengatakan bahwa mereka mengkhawatirkan kehidupan putra mereka setelah anggota sayap kanan Knesset (parlemen rezim 'Israel') Zionis Itamar Ben Gvir mengancam akan "membunuhnya."

Pasukan pendudukan Zionis 'Israel' menangkap Jarbou yang berusia 27 tahun di kamp pengungsi Jenin pada awal April setelah melukainya dengan serius selama serangan militer ke kamp tersebut. Dia telah ditahan di klinik penjara Ramlah rezim Zionis.Pada hari Senin, Jarbou menerima panggilan telepon dari Ben Gvir, di mana politisi sayap kanan Zionis 'Israel' "mengancam akan membunuh" tahanan.“Telepon yang dipanggil Ben Gvir dialokasikan oleh administrasi penjara Zionis ‘Israel’ khusus untuk Noureddin Jarbou untuk menerima panggilan dari keluarganya,” Amani Sarahneh, juru bicara Klub Tahanan Palestina, mengatakan kepada The New Arab."Tidak ada yang tahu jumlahnya selain dari administrasi penjara Zionis 'Israel' dan keluarga Jarbou," katanya."Fakta ini membuat keluarganya mempertimbangkan ancaman Ben Gvir dengan serius karena jika administrasi penjara 'Israel' mengizinkannya memiliki nomor telepon, mereka dapat mengizinkannya untuk mengaksesnya secara pribadi," tambahnya.“Kami benar-benar mengkhawatirkan kehidupan Noureddin, mengingat catatan agresi Been Gvir terhadap tahanan Palestina dan keluarga mereka,” kata saudara laki-laki Jarbou kepada saudara perempuan The New Arab, publikasi Arab, Al-Araby Al-Jadid.Itamar Ben Gvir adalah anggota Knesset yang mewakili partai ultra-nasionalis "Kekuatan Yahudi", yang terinspirasi oleh ekstremis Zionis Meir Kahana.Pada 2017, Ben Gvir menyerbu ke dalam bus yang mengangkut keluarga tahanan Palestina dan menghina mereka secara verbal. Dia juga berulang kali memimpin gerombolan pemukim 'Israel' ke lingkungan Palestina Sheikh Jarrah di kota suci al-Quds yang diduduki.Baru-baru ini, Ben Gvir mencoba masuk ke kamar rumah sakit seorang tahanan Palestina yang sedang mogok makan tetapi dihentikan oleh orang-orang Palestina yang hadir pada saat itu.Ancaman Ben Gvir kepada tahanan Palestina Noureddin Jarbou datang ketika tahanan Palestina melancarkan protes terhadap tindakan hukuman yang dijatuhkan oleh rezim pendudukan Zionis 'Israel', yang mungkin mengarah pada mogok makan massal pada bulan September.Ratusan tahanan Palestina mulai melakukan aksi duduk di halaman penjara pendudukan 'Israel' sebagai bagian dari pembangkangan mereka.Selain itu, administrasi Penjara Nafha menutup sel tahanan Jihad Islam dan mencegah mereka keluar ke halaman, dengan tahanan Palestina memperingatkan administrasi penjara 'Israel' bahwa mereka tidak menghentikan tindakan eskalasi mereka, situasi di Penjara Nafha akan meledak.[IT/r]