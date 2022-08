Libanon Mati Total, Mikati Masih Tolak Donasi Bahan Bakar Iran Karena Takut Sanksi AS

IslamTimes - Menceritakan penderitaan rakyat Lebanon dengan konsekuensi pemadaman listrik menjadi tidak cukup untuk meyakinkan perdana menteri sementara Najib Mikati bahwa menyetujui sumbangan bahan bakar Iran adalah suatu keharusan.

Mikati masih menuduh bahwa jawaban Iran tentang spesifikasi bahan bakar yang dimaksudkan untuk disumbangkan ke Lebanon menunda persetujuan akhirnya.Pengepungan AS di Lebanon termasuk pemadaman listrik yang melumpuhkan semua aktivitas ekonomi di negara itu. Mikati belum mampu mematahkan pengepungan AS dengan menyetujui sumbangan Iran.Dalam wawancara dengan Al-Manar, menteri energi mengatakan bahwa dia masih menunggu persetujuan terakhir dari Mikati untuk berkoordinasi dengan pihak Iran dalam implementasi perjanjian donasi.Perlu dicatat bahwa Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah telah mengumumkan selama wawancara televisi bulan lalu bahwa ia siap untuk menengahi sumbangan bahan bakar gratis dari Iran untuk mengatasi krisis listrik di Lebanon.Ketakutan akan sanksi AS membuat pemerintah Lebanon tidak segera menerima tawaran itu. Jadi, akankah Mikati mengubah sikapnya dan menyetujui sumbangan Iran?.[IT/r]