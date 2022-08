Gantz Bertemu Komandan CENTCOM AS di Florida untuk Membahas Kerjasama dan Iran

IslamTimes - Saat pembicaraan nuklir antara Tehran dan kekuatan dunia memanas, keduanya membahas cara untuk memperluas kolaborasi antara Zionis “Israel” dan militer AS, serta strategi untuk memerangi apa yang disebut “ancaman” Iran di Timur Tengah.

Menteri Keamanan Israel Benny Gantz bertemu dengan Komandan Komando Pusat AS Jenderal Michael Kurilla di Tampa, Florida.Dengan AS menanggapi permintaan terbaru Iran pada hari Rabu (24/8), Kementerian Luar Negeri Iran memverifikasi menerima tanggapan dan mempelajarinya.“Saya menyelesaikan kunjungan yang sukses ke kantor pusat CENTCOM di Tampa,” tweet Gantz. “Selama kunjungan kami mengadakan diskusi penting tentang penguatan kerja sama keamanan antara Israel, AS, dan negara-negara di kawasan itu dalam menghadapi agresi Iran.”Gantz, setelah pertemuan puncak militernya, mengatakan bahwa dia akan pergi ke Washington untuk bertemu dengan “Penasihat Keamanan Nasional [Jake] Sullivan. Saya akan membahas dengannya cara-cara untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.”Gantz berdiskusi dengan Kurilla kerjasama militer Israel-Amerika di Iran dalam skenario kesepakatan dan tanpa kesepakatan.“Serbuan nuklir Iran harus dikurangi secara signifikan,” kata Gantz. “Pembiayaan afiliasinya di kawasan itu harus diputuskan dari pipa Rial Iran. Kami akan membahas masalah ini dengan Amerika, dan pada saat yang sama, Israel akan terus membangun kekuatan dan kemampuannya – sehingga dalam situasi apa pun, ia akan tahu bagaimana mempertahankan diri.”Ketegangan meningkat dalam hubungan antara pendudukan Zionis Israel dan Amerika Serikat di tengah kemajuan yang dilaporkan dalam upaya untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, Axios melaporkan.“Kesepakatan mungkin lebih dekat daripada dua minggu lalu tetapi hasilnya tetap tidak pasti karena beberapa celah masih ada. Bagaimanapun, itu tampaknya tidak akan segera terjadi, ”kata seorang pejabat AS kepada Axios pada hari Sabtu.Ada dialog "intens" di balik pintu tertutup antara "Israel" dan AS dalam beberapa hari terakhir, dengan diskusi menjadi "lebih sulit", menurut pejabat Israel yang dikutip oleh Axios.Pejabat Gedung Putih telah berusaha meyakinkan rekan-rekan Israel mereka bahwa tidak ada konsesi baru untuk Iran, kata Axios mengutip pejabat AS.Namun, pejabat senior Zionis Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri pendudukan Israel Yair Lapid mengatakan kepada Gedung Putih bahwa rancangan Uni Eropa melampaui kesepakatan 2015 dan melintasi garis merah pemerintahan Biden.[IT/r]