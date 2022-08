Iran Kecam Konferensi NPT. karena Menolak Menyerukan 'Israel' untuk Bergabung dengan Perjanjian

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian telah mengkritik Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang sedang berlangsung karena menolak untuk meminta rezim Zionis Israel untuk bergabung dengan perjanjian itu.

Konferensi Ke 10 Peninjauan Kembali Pihak NPT dimulai pada 1 Agustus dan dijadwalkan selesai pada hari Jumat (26/8).Dalam kontak telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Kamis (25/8), Amir-Abdollahian menyesalkan bahwa Presiden yang ditunjuk konferensi NPT Gustavo Zlauvinen, tidak seperti edisi konferensi sebelumnya, tidak menekan rezim pendudukan untuk menjadi penandatangan perjanjian tersebut.Dengan mengabaikan semua kritik terhadap rezim Zionis Israel, Zlauvinen telah “mengesampingkan semua pencapaian konferensi sebelumnya,” kata pejabat Iran itu, dengan menegaskan, “Kami tidak dapat menerima [ini] sama sekali.”Zionis 'Israel', yang mengejar kebijakan ambiguitas yang disengaja tentang program senjata nuklirnya, diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata non-konvensional di kawasan Timur Tengah.Entitas tidak sah, bagaimanapun, menolak untuk mengizinkan inspeksi fasilitas nuklir militernya oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) atau menandatangani NPT.Apa yang mendorong Tel Aviv untuk mempercepat kegiatan nuklirnya, menurut pengamat, adalah dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Eropa, yang keduanya paling kritis terhadap program energi nuklir damai Iran.Beralih ke masalah negosiasi yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk menghilangkan potensi sanksi AS terhadap Iran, Amir-Abdollahian mengatakan Washington pada hari Rabu (24/8) menanggapi komentar Iran tentang proposal Uni Eropa yang bertujuan untuk membawa pembicaraan keluar dari kebuntuan saat ini.“Saat ini, rekan-rekan saya sedang memeriksa [tanggapan AS],” kata menteri luar negeri.“Kami memiliki keinginan yang serius dan nyata untuk membuat kesepakatan yang kuat dan berkelanjutan, dan telah menunjukkan keinginan ini dalam praktiknya,” katanya.Iran dan negara-negara dunia, termasuk AS, mencapai kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), pada tahun 2015.Namun, dalam langkah sepihak dan ilegal, AS menarik diri dari kesepakatan pada Mei 2018, di bawah tekanan dari rezim Zionis Israel dan kelompok lobi yang berpengaruh di Washington. Setelah menarik diri dari kesepakatan, AS juga memberlakukan kembali sanksi kejam yang telah dicabut oleh kesepakatan itu.Sejak April tahun lalu, ibu kota Austria, Wina, telah menjadi tuan rumah bagi pembicaraan yang bertujuan memeriksa prospek kembalinya Washington ke JCPOA, dan pencabutan sanksi baru.Uni Eropa, yang bertindak sebagai koordinator pembicaraan, baru-baru ini meneruskan proposal baru ke Republik Islam untuk memecahkan kebuntuan yang telah mempengaruhi negosiasi karena penundaan Amerika.Sekjen PBB, pada bagiannya, mengatakan dia akan mengatasi kekhawatiran Republik Islam tentang penolakan rezim Zionis Israel untuk bergabung dengan NPT.Mengatasi masalah negosiasi Wina, dia menyatakan terima kasih kepada Republik Islam atas “upaya dan sikap konstruktifnya”, menyuarakan harapan bahwa pembicaraan akan menghasilkan resolusi yang memuaskan.[IT/r]