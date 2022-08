Iran Mengecam Kehadiran Ilegal dan Serangan Militer AS di Suriah

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam Gedung Putih karena memuji serangan udara Amerika baru-baru ini di Suriah, dengan mengatakan kehadiran AS di Suriah dan pelanggarannya terhadap integritas teritorial negara Arab itu ilegal dan pantas dikutuk.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat (26/8), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani mengutuk serangan udara AS di timur laut Suriah."AS telah menggambarkan serangan baru-baru ini oleh tentara agresifnya terhadap kelompok populer Suriah dan pasukan anti-terorisme sebagai 'tanggapan langsung terhadap serangan dan ancaman berkelanjutan terhadap pasukan AS'," kata juru bicara Iran.“Fakta: Kehadiran AS yang menduduki per se di Suriah dan agresinya terhadap para pembela kemerdekaan dan integritas teritorial Suriah adalah ilegal dan dikutuk,” kata Kanaani.Komentarnya muncul setelah Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis di Gedung Putih John Kirby memuji serangan militer Amerika baru-baru ini di dekat Deir ez-Zor Suriah.“Seperti yang Anda dengar dari CENTCOM, serangan ini merupakan tanggapan langsung terhadap serangan dan ancaman berkelanjutan terhadap pasukan AS oleh kelompok yang didukung Iran, seperti yang kita lihat pada 15 Agustus,” kata Kirby setelah AS melakukan serangan udara tambahan di timur laut Suriah. .Kementerian Luar Negeri Iran telah membantah adanya hubungan antara Republik Islam dan pasukan yang ditargetkan oleh AS di Suriah.[IT/r]