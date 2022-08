AS Memberi Lampu Hijau untuk Serangan Israel terhadap Kelompok HAM

Islam Times - Sikap menunggu dan melihat pemerintahan Biden pada peningkatan serangan Israel terhadap beberapa organisasi Palestina terkemuka menempatkan staf mereka pada risiko penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang, kelompok-kelompok dan para pengamat itu memperingatkan. Israel menggerebek tujuh organisasi di daerah Ramallah di Tepi Barat yang diduduki pekan lalu, tak lama setelah seorang komandan militer Israel menolak banding yang diajukan oleh beberapa organisasi yang menentang perintah yang menyebut mereka sebagai “kelompok teroris” akhir tahun lalu.



Tel Aviv mengklaim bahwa organisasi tersebut adalah kelompok depan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah partai politik kiri dengan sayap perlawanan bersenjata yang dilarang oleh Israel, AS dan Uni Eropa.



Ketujuh organisasi – Addameer, Al-Haq, Pusat Penelitian & Pengembangan Bisan, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina, Komite Persatuan Wanita Palestina, Komite Persatuan Kerja Pertanian dan Komite Persatuan Kerja Kesehatan – disegel dan ditutup rapat serta dinyatakan tidak sah.



Tentara Israel menyita peralatan, dan dalam kasus beberapa kelompok, arsip dari kantor yang digerebek dan disegel. Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina dan Komite Persatuan Wanita Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel menyita file yang berisi informasi sensitif mengenai klien anak dan wanita yang menerima dukungan psikologis.



Kelompok-kelompok yang menjadi sasaran itu telah bekerja di Palestina selama beberapa dekade dan menerima dana internasional untuk mendukung pekerjaan mereka.



Pekerjaan itu termasuk memberikan perwakilan hukum kepada warga Palestina yang ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan oleh Israel, advokasi hak asasi manusia internasional, menyediakan pekerjaan dan layanan sosial bagi perempuan dan petani Palestina, memberikan perawatan kesehatan kepada masyarakat pedesaan, mempromosikan hak-hak perempuan dan pekerja, dan mewakili anak-anak yang diadili di pengadilan militer Israel.



“Di masa lalu mereka bekerja untuk membungkam kami, dan sekarang mereka bekerja untuk melenyapkan kami, menghilangkan pekerjaan kami dan bahkan organisasi,” Khaled Quzmar, direktur Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina, mengatakan dalam sebuah konferensi pers webinar yang diselenggarakan oleh Democracy for the Arab World Now, sebuah organisasi berbasis di AS yang didirikan oleh penulis yang terbunuh Jamal Khashoggi, pada hari Kamis.



“Mereka gagal dalam 15 tahun terakhir untuk membungkam kami, untuk mendorong kami kembali, untuk menjatuhkan kami dan mengeringkan sumber daya kami,” katanya, membuat Israel menggunakan taktik terakhir “untuk menyatakan kami sebagai organisasi teroris. Kami tidak siap untuk menerima ini; kami menantang mereka untuk membuktikan apa yang mereka katakan.”



Dalam kunjungannya ke Yerusalem bulan lalu, Joe Biden berjanji untuk melindungi Israel dari pertanggungjawaban, termasuk di PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional.



Awal pekan ini, The Guardian melaporkan bahwa laporan rahasia CIA “menunjukkan bahwa badan tersebut tidak dapat menemukan bukti untuk mendukung keputusan Israel” untuk menunjuk kelompok Palestina sebagai organisasi teroris.



Agensi AS itu menerima data intelijen dari Israel mengenai penunjukan tersebut tetapi, seperti beberapa negara Eropa, "tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim tersebut," lapor The Guardian, mengutip "dua sumber yang mengetahui penelitian tersebut."



Meskipun tidak menerima klaim Israel, Washington sejauh ini menolak untuk secara terbuka menantang Israel atas penunjukan dan tindakan lain yang diambil terhadap kelompok-kelompok Palestina.



Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan minggu ini bahwa “kami terus mencari informasi tambahan dari mitra Israel kami.”



Dia menambahkan bahwa “kami tetap khawatir tentang dampak penutupan kantor LSM Palestina [organisasi non-pemerintah] di dalam dan sekitar Ramallah, dan kami telah menjelaskan kepada rekan-rekan kami di Israel dan Palestina bahwa organisasi masyarakat sipil independen di Tepi Barat dan Israel harus dapat melanjutkan pekerjaan penting mereka.”



Tetapi ketika ditanya mengapa AS tidak secara terang-terangan mengutuk tindakan Israel, Price mengatakan, “Israel telah memberi tahu kami bahwa mereka memiliki informasi yang mereka miliki” yang akan membenarkan tindakan terhadap kelompok tersebut.



Lara Friedman dari Foundation for Middle East Peace mengatakan, “... menunggu lebih banyak bukti bukanlah pernyataan pasif. Ini adalah lampu hijau aktif dan dorongan bagi Israel untuk menindak lebih lanjut kelompok-kelompok ini untuk mencoba membuat lebih banyak bukti tidak langsung."



Friedman menunjuk ke dokumen rahasia yang didiskreditkan tentang kelompok-kelompok yang diberikan oleh Israel kepada diplomat Eropa pada Mei 2021 dan diduga berisi informasi yang membenarkan sebutan teror.



“Berkas itu hampir seluruhnya terdiri dari bukti tidak langsung dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh orang-orang Palestina di bawah interogasi setelah mereka ditangkap oleh orang Israel untuk tuduhan yang sama,” kata Friedman.[IT/AR]