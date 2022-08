Diplomat Taiwan: UE akan Menjadi Moderator 'Diterima' dalam Krisis dengan China

Islam Times - Seorang diplomat Taiwan mengatakan Uni Eropa akan menjadi moderator yang "diterima" di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Taipei.

Wu Chih-chung, perwakilan diplomatik Taiwan di Prancis, mengatakan kepada Euronews "[seorang] moderator dari UE tentu saja akan sangat disambut".Namun dia menambahkan, "masalahnya tetap sama - akankah China menerima moderator dari entitas politik asing?"Chih-chung mengatakan Taipei semakin mencari bantuan untuk memperkuat pertahanan militernya, menyusul meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh kunjungan baru-baru ini Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, ke Taiwan.Di tengah meningkatnya latihan militer, China tidak mengesampingkan mengambil pulau itu dengan paksa, yang dianggapnya sebagai bagian dari wilayah nasionalnya."Baru-baru ini Jerman dan Prancis juga mengirim banyak pesawat militer [ke Taiwan] ... itu sinyal yang sangat penting untuk dikirim ke China," kata Chih-chung, menambahkan bahwa "Taiwan berharap negara-negara Eropa dapat berbuat lebih banyak" di masa depan.Menanggapi komentar kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borell bahwa blok tersebut dapat bertindak sebagai moderator dalam setiap krisis di masa depan antara China dan Taiwan, Chih-chung mengatakan itu adalah keputusan yang sangat penting bagi Beijing.Taiwan telah menetapkan rekor anggaran pertahanan 19 miliar euro tahun ini, di tengah latihan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh China awal bulan ini.Posisi negara-negara AS dan Uni Eropa terhadap Taiwan tidak jelas, terutama jika terjadi invasi besar-besaran oleh China daratan.Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan "ambiguitas strategis" oleh AS, meskipun ini baru-baru ini dipertanyakan setelah Presiden AS Joe Biden menyarankan AS akan datang untuk membela Taiwan.Kedatangan Pelosi di ibu kota Taiwan pada Agustus memicu reaksi langsung yang kuat dari Beijing, yang sejak itu meningkatkan kehadiran militernya di perairan yang memisahkannya dari Taiwan.Pada saat itu, kementerian luar negeri China mengecam apa yang disebutnya "pelanggaran serius" terhadap komitmen AS ke Beijing, yang "sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional".[IT/AR]