Iran Meluncurkan Proyek Desalinasi di Pembangkit Nuklir Bushehr

Islam Times - Sebuah proyek desalinasi air besar dioperasikan di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di selatan Iran pada Jumat, Tasnim News melaporkan pada Jumat.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami meresmikan pabrik desalinasi bertenaga nuklir pertama Iran dalam kunjungan ke kota pesisir Bushehr.Dalam acara tersebut, Eslami mengatakan pabrik desalinasi di Bushehr memiliki kapasitas 70.000 meter kubik per hari.Menurut operator pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, proyek desalinasi mencakup area seluas 9 hektar di lokasi pembangkit listrik, desalinasi 2,5 hingga 3,5 meter kubik per detik air dari Teluk Persia, dan kapasitas output hariannya dapat diperpanjang hingga 105.000 meter kubik.Pembangkit listrik tenaga nuklir pertama dan satu-satunya Iran di Bushehr mampu menghasilkan listrik hampir 1 gigawatt per jam.AEOI merencanakan dua unit pembangkit listrik serupa lainnya di Bushehr sejalan dengan rencana Iran untuk mendiversifikasi produksi listrik di negara itu.[IT/AR]