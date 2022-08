Demokrat AS Membayar Iklan yang Mempromosikan Kandidat Sayap Kanan dalam Strategi Menipu yang Bisa Menjadi Bumerang

IslamTimes - Demokrat di Amerika Serikat dilaporkan menghabiskan jutaan dolar untuk iklan yang mempromosikan kandidat sayap kanan dalam pemilihan paruh waktu utama atas saingan Demokrat mereka atau pesaing Partai Republik yang moderat, dalam strategi yang telah direncanakan tetapi "berbahaya" yang mereka harap pada akhirnya akan membantu mereka mengalahkan kandidat ekstremis.

The New York Times mengatakan dalam sebuah laporan video pada hari Jumat (26/8) bahwa mereka telah mengidentifikasi serangkaian iklan tentang kandidat sayap kanan dan tidak jelas yang telah dibayar oleh saingan Demokrat mereka atau kelompok Demokrat atau komite aksi politik (PAC).Dikatakan Demokrat sampai saat itu menghabiskan hampir $44 juta di lima negara bagian – California, Colorado, Illinois, Michigan, dan Pennsylvania – untuk mempromosikan kandidat sayap kanan atau yang mendukung mantan Presiden AS Donald Trump. Demokrat percaya bahwa kandidat ekstremis akan lebih mudah mereka hadapi dalam pemilihan paruh waktu pada bulan November."Dalam beberapa kasus, Demokrat menghabiskan lebih banyak uang untuk iklan tentang kandidat ini daripada yang dihabiskan kandidat untuk mempromosikan diri mereka sendiri," kata laporan itu.Beberapa iklan disusun dengan hati-hati agar terlihat seolah-olah menyerang kandidat sayap kanan, padahal sebenarnya menarik bagi Partai Republik, termasuk dengan mengecualikan informasi yang “mungkin mematikan pemilih Partai Republik yang moderat.” Lainnya terang-terangan mendukung kandidat sayap kanan atas yang moderat.Salah satu iklan tersebut diproduksi untuk kandidat sayap kanan dalam pemilihan primer untuk Pennsylvania Doug Mastriano, dibayar oleh saingan Demokratnya, Josh Shapiro. Mastiano memenangkan pemilihan utama Partai Republik untuk gubernur pada Mei dan akan menghadapi Shapiro di paruh waktu November.Tetapi The New York Times - organisasi berita yang sangat liberal dan Demokrat - mengatakan iklan kontroversial itu berisiko mengangkat kandidat sayap kanan di musim pemilihan yang luar biasa.“[Strategi] memiliki potensi tidak hanya untuk mengangkat kandidat sayap kanan, tetapi juga untuk mendorong kaum moderat” dalam pemilihan yang tidak biasa, katanya. “Dengan inflasi pada level tertinggi 40 tahun dan peringkat persetujuan Presiden [Joe] Biden sangat rendah, Partai Republik sayap kanan yang mungkin diperkirakan akan kalah pada tahun-tahun pemilihan sebelumnya sekarang dapat memiliki peluang.”Mastriano, misalnya, sekarang "mengundi hanya 5,2 poin persentase" di belakang Shapiro.Tapi ada lebih dari risiko pemilu yang terlibat. Dengan menggunakan strategi menipu, Demokrat secara efektif mencari keuntungan elektoral melalui radikalisasi pemilih dan masyarakat Amerika yang lebih luas.Itu sesuai dengan pola perilaku Demokrat yang dapat memperdalam perpecahan di Amerika Serikat. Dalam pertaruhan lain, Demokrat berusaha menjerat Trump dalam jaringan investigasi hukum dalam upaya untuk menghalangi jalannya menuju masa jabatan presiden kedua dan dalam apa yang dikatakan para ahli pasti akan melanjutkan perpecahan di AS.[IT/r]