Mantan Panglima Militer Israel: Kurangnya Solidaritas Internal Ancaman Lebih Besar dari Nuklir Iran

IslamTimes - Dalam sebuah wawancara bersama yang langka, lima mantan kepala staf Zionis Israel mengatakan bahwa mereka percaya bahwa apa yang mereka sebut sebagai "kehancuran dalam kohesi sosial internal" menghadirkan ancaman yang lebih besar bagi entitas Zionis daripada Iran menjadi negara ambang nuklir.

Kelimanya, Ehud Barak, Moshe Ya'alon, Gabi Ashkenazi, Benny Gantz dan Gadi Eisenkot, berbicara awal pekan ini saat menghadiri peresmian perpustakaan yang dinamai menurut nama perdana menteri Israel pertama David Ben-Gurion.Dalam wawancara yang disiarkan Jumat (26/8), para jenderal – mewakili lima dari tujuh mantan pemimpin militer yang masih hidup – membahas upaya Zionis Israel untuk menghadapi program nuklir Iran, The Times of Israel melaporkan.Mereka pertama kali ditanya tentang kekhawatiran mereka atas kesepakatan nuklir yang muncul yang tampaknya akan ditandatangani oleh AS dan kekuatan dunia lainnya dengan Iran.Gantz, yang saat ini menjadi menteri pertahanan dan melakukan perjalanan ke AS pada hari Kamis (25/8) untuk menyuarakan keberatan Israel lebih lanjut terhadap kesepakatan itu, mengatakan bahwa rezim pendudukan akan berhasil, bahkan jika perjanjian, yang disebutnya “penuh lubang,” ditandatangani.“Jadi, saya pikir rakyat Zionis Israel akan makmur dan Negara Zionis Israel akan terus berada di sini dan kami akan menjadi yang terkuat (negara di kawasan), dan bahkan jika ada kesepakatan, ini bukan akhir dari segalanya. cerita dan kita akan tahu bagaimana mendapatkan 'kelebihan' dari apa pun jika kita harus melakukannya. Kami akan membela diri dan bertindak demi kepentingan kami apa pun yang terjadi,” kata Gantz.Ditanya apakah Zionis Israel memiliki kemampuan untuk menyerang dan menghentikan program nuklir Iran, Eisenkot mengklaim bahwa “hanya aktivitas Zionis Israel yang berkelanjutan selama 25 tahun terakhir yang telah mencegahnya terjadi sejauh ini.”Sementara itu, Barak mengatakan kegagalan yang lebih besar adalah fakta bahwa Zionis Israel dan AS tidak membuat rencana untuk berurusan dengan Iran setelah presiden AS saat itu Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir asli dengan Iran.Ya'alon, sementara itu, mencatat bahwa menurutnya ancaman terbesar saat ini terhadap Israel berasal dari dalam.“Saya mengatakan bahwa dalam menghadapi ancaman Iran kita akan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada ancaman eksistensial konvensional terhadap Negara Zionis Israel selama bertahun-tahun. Ada ancaman eksistensial internal,” kata Ya'alon.Eisenkot dan Barak setuju dengannya, dan Gantz dan Ashkenazi tidak berbeda pendapat.“Hal yang paling membahayakan Negara Israel di mata saya adalah kurangnya solidaritas dalam masyarakat Israel,” kata Eisenkot, yang baru-baru ini mengumumkan dia memasuki politik dan bergabung dengan partai Gantz."Ya. Saya pikir ketahanan nasional dan sosial Negara Israel adalah elemen kunci dalam kemampuan kami untuk melindungi keamanan nasional,” kata Eisenkot.Barak mengatakan ada kesepakatan luas tentang hal ini di antara mantan petinggi keamanan Israel.“Saya pikir semua kepala staf yang masih hidup, hampir semua kepala Mossad yang masih hidup dan semua kepala Shin Bet yang masih hidup akan menyetujui hal ini. Maksud saya, semua orang yang terlibat, atau menjadi kepala aparat keamanan, memahami hari ini bahwa ada ancaman yang lebih serius bagi masa depan Negara Israel daripada dari Iran, Hizbullah, atau Hamas,” kata Barak. .