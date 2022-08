Agen Mata-mata AS Mengancam Pengusaha Turki atas Perdagangan Rusia

IslamTimes - Kantor-kantor lokal Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di Turki telah "secara terbuka" mengancam pengusaha Turki atas perdagangan dengan Rusia sambil mengintai kesepakatan real estat mereka atas kekhawatiran tentang kemungkinan penghindaran sanksi yang dipimpin AS terhadap Moskow, outlet berita lokal melaporkan.

Kepala stasiun CIA Turki diduga telah menghubungi karyawan perusahaan konstruksi berpangkat tinggi di negara itu, menanyakan tentang transaksi dan rincian rahasia lainnya dari pembelian real-estate baru-baru ini yang melibatkan entitas atau individu Rusia, harian lokal Yeni Safak melaporkan Jumat (26/8), mengutip sumber bisnis.Menurut laporan itu, perwira senior CIA menanyai pengusaha lokal dengan kedok memantau sanksi anti-Rusia yang dikenakan AS, mengungkapkan minat khusus untuk mempelajari jumlah pasti "rumah yang dijual ke Rusia," saluran dan mata uang, serta sebagai bentuk pembayaran yang digunakan dalam transaksi.Contoh lain dari apa yang dibantah oleh media Turki sebagai “campur tangan” dalam urusan [internal] di luar otoritas agen pemerintah AS, adalah sebuah surat yang dilaporkan dikirim pada 22 Agustus kepada Asosiasi Industri dan Bisnis Turki (TUSIAD) oleh Deputi Menteri Keuangan AS. Wally Adeyemo, mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terlibat dalam berbisnis dengan Rusia.TUSIAD mengkonfirmasi menerima surat Adeyemo dalam siaran pers yang diterbitkan pada hari Selasa tanpa mengungkapkan isinya, mencatat bahwa surat itu telah dibagikan dengan kementerian luar negeri dan keuangan Ankara."Setiap individu atau entitas yang memberikan dukungan material kepada orang-orang yang ditunjuk AS sendiri berisiko terkena sanksi AS," tulis Adeyemo dalam suratnya, karena isinya pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal pekan lalu.“Bank-bank Turki tidak dapat berharap untuk menjalin hubungan yang sesuai dengan bank-bank Rusia yang terkena sanksi dan mempertahankan hubungan yang sesuai dengan bank-bank global utama serta akses ke dolar AS dan mata uang utama lainnya,” tambahnya.Sejak Rusia memulai operasi militer yang sedang berlangsung di negara tetangga Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutu Eropanya memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Moskow, memperingatkan negara-negara lain agar tidak berbisnis dengan perusahaan dan individu yang dikenai sanksi Rusia.Turki, meskipun menjadi anggota NATO yang dipimpin AS, mempertahankan hubungan baik dengan Rusia bahkan setelah dimulainya operasi, membuat marah Washington, yang tetap semakin khawatir bahwa bisnis Moskow dan Rusia diduga menggunakan Turki untuk menghindari pembatasan keuangan dan perdagangan Barat terhadap Kremlin.Awal bulan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi pada pertemuan puncak di resor Laut Hitam Sochi.Menurut angka resmi, nilai ekspor Turki ke Rusia antara Mei dan Juli naik hampir 50 persen dari angka tahun lalu.Turki telah menggandakan impor minyak Rusia tahun ini karena Rusia menjauh dari Eropa. Ankara dan Moskow juga telah sepakat untuk beralih ke pembayaran rubel untuk gas alam yang diekspor oleh raksasa terkait Kremlin, Gazprom.Ankara, yang juga memelihara hubungan baik dengan Ukraina, sejauh ini berusaha untuk tetap netral dalam konflik dan menolak untuk bergabung dengan rezim sanksi internasional terhadap Rusia.Pejabat Turki belum secara resmi menanggapi surat Adeyemo.[IT/r]