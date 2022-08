AS Kirim Kapal Perang Melalui Selat Taiwan

US Navy's USS Chancellorsville (CG-62) guided missile destroyer.jpg

IslamTimes - AS telah mengerahkan dua kapal perangnya ke Selat Taiwan dalam misi pertama sejak kunjungan kontroversial Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei, kata Angkatan Laut pada Sabtu (27/8).

Dua kapal penjelajah AS berlayar melewati pulau yang diperintah sendiri itu dalam manuver pertama sejak kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi.USS Chancellorsville dan USS Antietam, yang keduanya merupakan kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga, sedang berlayar melalui perairan internasional di daerah tersebut, menurut sebuah pernyataan dari armada ke-7 AS.Menurut armada ke-7 AS, transit kapal perang adalah “rutin” dan “menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”. Pernyataan itu kemudian menekankan bahwa misi tersebut dilakukan "sesuai dengan hukum internasional".Militer China telah disiagakan tinggi karena jalur kapal dan siap "untuk menghentikan provokasi pada waktu yang tepat", Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), mengatakan.Apa yang disebut kebebasan operasi navigasi Angkatan Laut AS cenderung menarik kemarahan dari Beijing."Provokasi dan pamer yang sering dilakukan oleh AS sepenuhnya menunjukkan bahwa AS adalah perusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan pencipta risiko keamanan di Selat Taiwan", kata Shi pada bulan Juli, merujuk pada misi serupa oleh pasukan AS.Pengerahan itu dilakukan setelah serangkaian kunjungan anggota parlemen AS ke Taiwan, dengan yang terbaru terjadi pada hari Kamis (25/8) ketika Senator AS Marsha Blackburn tiba di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Awal bulan ini, delegasi kongres AS yang terdiri dari empat Demokrat dan satu Republik melakukan perjalanan ke Taipei “untuk membahas hubungan AS-Taiwan, keamanan regional, perdagangan dan investasi, rantai pasokan global, perubahan iklim, dan masalah penting lainnya yang menjadi kepentingan bersama.”Semua perjalanan ini mengikuti kunjungan yang sangat menghasut oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada awal Agustus, yang membuat hubungan antara Washington dan Beijing menjadi kacau dan memicu latihan militer besar-besaran China di daerah tersebut. Beijing menganggap kunjungan orang kedua dalam garis suksesi presiden sebagai pelanggaran prinsip 'Satu China' oleh tingkat kekuasaan tertinggi di Washington.Selat Taiwan, yang memisahkan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dari daratan China, telah menjadi sumber ketegangan militer sejak 1949, ketika kaum nasionalis China melarikan diri ke Taiwan setelah kalah dalam Perang Saudara dari pihak Komunis.[IT/r]