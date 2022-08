Taipei: China Mengerahkan Kapal dan Jet di dekat Taiwan 

Taiwanese soldiers operate a Oerlikon 35mm twin cannon anti-aircraft gun at a base in Taiwan's southeastern Hualien county.jpg

IslamTimes - Sekelompok besar kapal dan pesawat militer China telah terdeteksi di sekitar Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan itu, kata Kementerian Pertahanan pulau yang berpemerintahan sendiri itu pada hari Minggu (28/8).

Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah kapal perang AS berlayar melewati pulau yang memiliki pemerintahan sendiri ituMenurut kementerian, delapan kapal Angkatan Laut China dan 23 pesawat terdeteksi di sekitar Taiwan. Sepuluh pesawat, katanya, “telah terbang di bagian timur garis tengah Selat Taiwan,” yang dalam praktiknya berfungsi sebagai penghalang tidak resmi antara daratan China dan pulau itu.Militer Taiwan menambahkan bahwa patroli udara tempur lokal telah diberikan instruksi yang relevan, dan bahwa kegiatan Beijing sedang dipantau secara ketat.Pengerahan China yang tampak terjadi sehari setelah AS mengirim dua kapal perang ke Selat Taiwan, dalam apa yang disebut Angkatan Laut sebagai misi transit “rutin”, yang dimaksudkan untuk “menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”Beijing menanggapi dengan menempatkan militernya dalam siaga tinggi dan menandakan kesiapannya "untuk menghentikan provokasi pada waktu yang tepat." Sebelumnya, China juga mengecam AS, mencapnya sebagai “perusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”Ketegangan di kawasan itu telah meningkat sejak kunjungan kontroversial Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei pada awal Agustus, yang membuat hubungan antara Washington dan Beijing menjadi kacau dan memicu kesibukan aktivitas militer China di daerah itu. Pada saat itu, Kementerian Pertahanan China mengatakan telah melakukan latihan yang mensimulasikan "blokade" pulau itu, serta serangan amfibi dan pemogokan target darat.Beijing menganggap pulau yang berpemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya sendiri, dan memandang kunjungan pejabat tinggi AS sebagai serangan terhadap kedaulatannya dan pelanggaran prinsip 'Satu China'.Selat Taiwan, yang memisahkan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dari daratan China, telah menjadi sumber ketegangan militer sejak 1949, ketika kaum nasionalis China melarikan diri ke pulau itu setelah kalah dalam Perang Saudara dari pihak Komunis.[IT/r]