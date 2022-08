Media: 50.000 Pengungsi Ukraina Menghadapi Tunawisma di Inggris 

Ukrainian refugees en route to the UK in Warsaw, Poland.jpg

IslamTimes - Sekitar 50.000 orang Ukraina bisa menjadi tunawisma di Inggris tahun depan, karena skema pemerintah untuk mencocokkan pengungsi dengan keluarga Inggris gagal, The Guardian melaporkan pada hari Minggu (28/8). Dengan biaya hidup yang melonjak, pihak oposisi ingin pemerintah meningkatkan pembayaran kepada keluarga angkat.

Terlepas dari permohonan para aktivis, tidak jelas apakah peningkatan pembayaran kepada keluarga angkat dapat mencegah masalahAnalisis oleh Partai Buruh, Demokrat Liberal dan badan amal anak-anak Barnardos menemukan bahwa, berdasarkan umpan balik dari tuan rumah Inggris, antara 15.000 dan 21.000 warga Ukraina bisa menjadi tunawisma pada musim dingin, meningkat menjadi lebih dari 50.000 pada pertengahan 2023, surat kabar itu melaporkan.Sampai saat ini, 83.900 pengungsi telah tiba di Inggris sejak Maret di bawah skema Rumah untuk warga Ukraina, di mana rumah tangga Inggris dibayar £350 ($411) per bulan untuk menampung pengungsi selama enam bulan. Namun, pada awal bulan ini, 1.330 rumah tangga Ukraina di Inggris - 385 pengungsi tunggal dan 945 keluarga dengan anak-anak - telah meninggalkan skema dan sekarang menjadi tunawisma.Tidak jelas mengapa cara ini tidak berhasil, tetapi juru kampanye mengatakan kepada The Guardian bahwa beberapa tuan rumah mendaftar dengan antusias tanpa memahami "implikasi dan konsekuensi dari tanggung jawab semacam ini," sementara yang lain menemukan bahwa karena meningkatnya biaya hidup di Inggris, £350 per bulan tidak lagi cukup untuk mendukung penambahan baru ke rumah tangga.Gelombang tunawisma lebih lanjut diperkirakan mulai September dan seterusnya, ketika sebagian besar perjanjian sponsor enam bulan berakhir.Menteri Negara Pengungsi Lord Harrington telah melobi Departemen Keuangan untuk menggandakan pembayaran bulanan bagi mereka yang dapat menampung pengungsi selama lebih dari enam bulan, tetapi pemerintah tidak memberikan indikasi bahwa mereka akan menindaklanjuti rekomendasinya, dan Harrington telah mengajukan permohonan kepada rumah tangga Inggris untuk bergabung dengan skema.Namun, sementara beberapa aktivis yang berbicara kepada The Guardian mengatakan krisis yang akan datang dapat dihindari dengan lebih banyak dukungan keuangan dari pemerintah, mayoritas sponsor tidak termotivasi oleh uang. Menurut survei pemerintah baru-baru ini, hanya seperempat dari mereka yang berhenti dari skema setelah enam bulan mengatakan mereka melakukannya karena mereka tidak mampu lagi untuk mengambil bagian, dan hanya empat dari sepuluh mengatakan bahwa lebih banyak uang akan mendorong mereka untuk memperpanjang partisipasi mereka.Mayoritas (58%) mengatakan mereka hanya pernah bermaksud menyediakan akomodasi jangka pendek.Namun pengungsi Ukraina yang tiba di Inggris di bawah skema tersebut telah diberikan visa selama tiga tahun. “Komitmen pemerintah adalah selama tiga tahun, bukan enam bulan, jadi perlu ada rencana permainan jangka panjang yang tidak menyia-nyiakan niat baik banyak orang,” kata aktivis pro-imigrasi Kitty Hamilton kepada The Guardian. “Implikasinya adalah memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membuat rencana yang lebih substansial dan agar invasi berakhir. Tapi tidak ada yang terjadi.”[IT/r]