Menlu: Iran Meninjau Tanggapan AS terhadap Rencana Kebangkitan JCPOA

Hossein Amir Abdollahian, Iran's Foreign Minister.jpeg

IslamTimes - Iran dengan hati-hati memeriksa tanggapan Washington terhadap inisiatif untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dan mencabut sanksi, kata Menteri Luar Negeri Hossein Amir-abdollahian, menegaskan kembali tekad Republik Islam untuk mencapai kesepakatan yang kuat dan tahan lama.

Dalam percakapan telepon pada hari Minggu (28/8), Amir-abdollahian dan mitranya dari Oman Badr al-Busaidi berbicara tentang perkembangan terbaru dalam pembicaraan penghapusan sanksi.Diplomat top Iran berterima kasih kepada kesultanan Teluk Persia, dengan mengatakan bahwa Iran dengan hati-hati mempelajari tanggapan AS dan akan mengumumkan pandangannya dan membuat keputusan setelah pemeriksaan jawaban AS selesai.“Kami bertekad untuk mencapai kesepakatan yang baik, langgeng, dan kuat,” dia menggarisbawahi, situs web Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan.Menteri luar negeri Oman, pada bagiannya, menghargai upaya konstruktif dan bertanggung jawab Iran serta niat baiknya untuk mencapai kesepakatan.Busaidi juga berharap perundingan Wina akan membuahkan hasil yang baik berkat kerjasama semua pihak yang berunding.Pada 24 Agustus, Iran menerima tanggapan AS terhadap proposal Tehran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tersisa dalam pembicaraan tentang penghapusan sanksi dan kebangkitan JCPOA.AS telah menanggapi melalui koordinator negosiasi UE di Wina Enrique Mora.Empat hari pembicaraan intens antara perwakilan Iran dan lima pihak yang tersisa untuk JCPOA berakhir pada 8 Agustus dengan teks yang dimodifikasi yang diusulkan oleh UE di atas meja.Pembicaraan itu terjadi setelah jeda lima bulan karena negosiator AS gagal mengatasi keraguan mereka.Iran mengajukan tanggapannya terhadap rancangan proposal Uni Eropa pada 15 Agustus, seminggu setelah putaran terakhir pembicaraan selesai. Setelah mengirimkan tanggapannya, Tehran mendesak Washington untuk menunjukkan "realisme dan fleksibilitas" untuk mencapai kesepakatan.Namun, butuh hampir sepuluh hari bagi pemerintahan Biden untuk menyerahkan tanggapannya terhadap komentar Iran tentang rancangan Uni Eropa.Iran Meninjau Tanggapan AS terhadap Rencana Kebangkitan JCPOA: FMIran dengan hati-hati memeriksa tanggapan Washington terhadap inisiatif untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dan mencabut sanksi, kata Menteri Luar Negeri Hossein Amir-abdollahian, menegaskan kembali tekad Republik Islam untuk mencapai kesepakatan yang kuat dan tahan lama.Dalam percakapan telepon pada hari Minggu, Amir-abdollahian dan mitranya dari Oman Badr al-Busaidi berbicara tentang perkembangan terbaru dalam pembicaraan penghapusan sanksi.Diplomat top Iran berterima kasih kepada kesultanan Teluk Persia, dengan mengatakan bahwa Iran dengan hati-hati mempelajari tanggapan AS dan akan mengumumkan pandangannya dan membuat keputusan setelah pemeriksaan jawaban AS selesai.“Kami bertekad untuk mencapai kesepakatan yang baik, langgeng, dan kuat,” ia menggarisbawahi, situs web Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan.Menteri luar negeri Oman, pada bagiannya, menghargai upaya konstruktif dan bertanggung jawab Iran serta niat baiknya untuk mencapai kesepakatan.Busaidi juga berharap perundingan Wina akan membuahkan hasil yang baik berkat kerjasama semua pihak yang berunding.Pada 24 Agustus, Iran menerima tanggapan AS terhadap proposal Teheran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tersisa dalam pembicaraan tentang penghapusan sanksi dan kebangkitan JCPOA.AS telah menanggapi melalui koordinator negosiasi Wina UE Enrique Mora.Empat hari pembicaraan intens antara perwakilan Iran dan lima pihak yang tersisa untuk JCPOA berakhir pada 8 Agustus dengan teks yang dimodifikasi yang diusulkan oleh UE di atas meja.Pembicaraan itu terjadi setelah jeda lima bulan karena negosiator AS gagal mengatasi keraguan mereka.Iran mengajukan tanggapannya terhadap rancangan proposal Uni Eropa pada 15 Agustus, seminggu setelah putaran terakhir pembicaraan selesai. Setelah mengirimkan tanggapannya, Teheran mendesak Washington untuk menunjukkan "realisme dan fleksibilitas" untuk mencapai kesepakatan.Namun, butuh hampir sepuluh hari bagi pemerintahan Biden untuk menyerahkan tanggapannya terhadap komentar Iran tentang rancangan Uni Eropa.[IT/r]