Senator Graham Memperingatkan 'Akan Ada Kerusuhan di Jalan-jalan' Jika Trump Diadili

IslamTimes - Senator Republik Lindsey Graham telah memperingatkan bahwa "akan ada kerusuhan di jalan-jalan" jika mantan Presiden AS Donald Trump dituntut atas penanganan dokumen rahasia yang ditemukan agen FBI selama penggeledahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kediaman pribadinya awal bulan ini.

"Sebagian besar Partai Republik, termasuk saya, percaya ketika menyangkut Trump, tidak ada hukum. Ini semua tentang mendapatkan dia," kata senator Carolina Selatan di Fox News, menambahkan, "Dan saya akan mengatakan ini, jika ada penuntutan. Donald Trump karena salah menangani informasi rahasia setelah bencana Clinton… akan ada kerusuhan di jalanan.”Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS membuka segel dokumen kunci terkait dengan penyelidikannya terhadap Trump; surat pernyataan yang digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan yang memungkinkan agen FBI untuk menggerebek rumah Trump di Mar-a-Lago pada 8 Agustus.Pernyataan tertulis yang diedit menunjukkan bahwa 184 dokumen yang memuat tanda klasifikasi diambil dari Mar-a-Lago pada bulan Januari. Ini merupakan tambahan dari 11 set dokumen rahasia, termasuk beberapa yang ditandai "sangat rahasia", yang ditemukan FBI dari kediaman Trump bulan ini.Pernyataan tertulis dan dokumen hukum lainnya merupakan inti dari upaya selama berbulan-bulan oleh Departemen Kehakiman untuk mendapatkan kembali materi rahasia yang telah diambil Trump dari Gedung Putih sebelum meninggalkan kantor pada Januari 2021.Partai Republik Kongres telah memanfaatkan beberapa redaksi yang menyelubungi pembenaran penuh dari pencarian FBI untuk meningkatkan kecurigaan bahwa seluruh penyelidikan adalah upaya bermotif politik oleh Demokrat untuk mendiskreditkan Trump, yang telah menggoda kampanye 2024.Gubernur New Hampshire Chris Sununu menuntut agar Departemen Kehakiman menunjukkan lebih banyak transparansi dengan memberi orang Amerika lebih banyak informasi tentang jenis dokumen rahasia yang ditemukan di kediaman Trump."Kritik terbesar saya, dan saya pikir kekhawatiran sebagian besar negara, adalah, di mana transparansinya, bukan?" Gubernur GOP mengatakan kepada CNN pada hari Minggu. "Jika Anda akan mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyerang rumah mantan presiden, sebaiknya Anda memiliki strategi untuk transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya," tambah Sununu, yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali musim gugur ini."Kamu harus bisa menunjukkan kartumu ketika kamu melakukan tindakan seperti ini."Demokrat di AS dilaporkan menghabiskan jutaan dolar untuk iklan yang mempromosikan kandidat sayap kanan dalam pemilihan paruh waktu utama, dalam pertaruhan yang telah direncanakan tetapi "berbahaya".Seorang senator senior Partai Republik, Roy Blunt dari Missouri, mengatakan dia mencurigai aktivitas jahat oleh Demokrat menjelang pemilihan paruh waktu pada bulan November."Yang saya heran adalah mengapa ini bisa berlangsung selama hampir dua tahun dan kurang dari 100 hari sebelum pemilihan, tiba-tiba, kita membicarakan ini daripada ekonomi atau inflasi atau bahkan program pinjaman mahasiswa," kata Blunt di ABC. Berita.Demokrat berharap bahwa penuntutan Trump akan membantu mencegah gelombang merah Partai Republik di paruh waktu.Trump telah berulang kali membantah melakukan kesalahan. Dia menuduh FBI melakukan korupsi dan menantang Departemen Kehakiman di pengadilan karena mengizinkan apa yang dia sebut peggeledahan di kediaman pribadinya "tidak ke-Amerikaan, tidak beralasan, dan tidak perlu" .[IT/r]