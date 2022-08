Dewan Atlantik: Sanksi AS Membuka Jalan bagi Kerja Sama Iran-Rusia yang Lebih Dekat

IslamTimes - Gelombang sanksi AS terhadap Rusia di tengah perang Ukraina telah membuka peluang baru bagi Moskow untuk membangun aliansi ekonomi dengan Tehran, target utama perang hegemonik AS lainnya, kata sebuah lembaga pemikir yang berbasis di AS.

Menekankan bahwa sanksi multilateral hukuman baru-baru ini telah menempatkan Moskow dalam situasi di mana Tehran "memiliki banyak pengalaman menghindari efek merusaknya", Dewan Atlantik dalam sebuah artikel pada hari Kamis (25/8) mengatakan ketegangan yang meningkat antara Barat dan Rusia telah memberi Iran kesempatan "untuk memaksimalkan kepentingannya dan memajukan ambisi politik, ekonomi, dan militernya.”“Rusia yang sekarang mendapat sanksi berat mungkin tampak sebagai mitra strategis yang melemah bagi Iran,” katanya, seraya menambahkan bahwa “penerapan sanksi barat dan demonisasi Rusia dapat membawa Moskow dan Tehran lebih dekat sebagai musuh bersama Amerika Serikat dan NATO. -memimpin kerangka kerja internasional.”Menurut artikel itu, penarikan AS dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) pada Mei 2018 meyakinkan pihak berwenang Iran bahwa pencabutan efektif sanksi brutal pimpinan AS tidak mungkin dilakukan, mendorong mereka untuk menempatkan “netralisasi sanksi di garis depan agenda mereka” sebagai gantinya.“Ini memerlukan perluasan hubungan dengan negara-negara lain yang terkena sanksi untuk menjamin perdagangan luar negeri yang tangguh,” artikel itu menekankan.Menyatakan bahwa konflik Ukraina “memecahkan dan merumuskan kembali dinamika geopolitik dan geo-ekonomi dunia,” artikel itu menekankan bahwa Iran memandang perkembangan ini “berpihak padanya.”“Bertentangan dengan saran Barat bahwa Iran harus segera setuju untuk kembali mematuhi JCPOA dan berusaha untuk menggantikan Rusia sebagai pemasok energi utama ke Eropa, Iran bertujuan untuk peran di luar pasar energi global untuk memposisikan dirinya sebagai antar-negara penting. hub regional,” bunyinya.Iran, menurut artikel itu, “mencari pengaruh di luar Timur Tengah untuk memperluas kedalaman strategisnya, membangun hubungan ekonomi baru dengan negara-negara seperti Rusia dan hubungan yang lebih luas dengan negara-negara Asia, seperti China dan Pakistan.”Lembaga think tank yang berbasis di Washington melanjutkan untuk menegaskan kembali bahwa pengenaan sanksi berat terhadap Rusia juga menandai “masuknya kekuatan besar ke dalam klub yang dikecualikan secara internasional,” yang dapat mengungkap “peluang besar bagi ekonomi Iran, seperti yang ditunjukkan oleh Moskow. dan kesepakatan Tehran untuk mengganti SWIFT dengan sistem pesan keuangan domestik.”Teheran dan Moskow, lebih lanjut digarisbawahi, “sekarang dapat membangun perdagangan mereka untuk mencoba mengkompensasi sanksi,” mengutip Menteri Perminyakan Iran Javad Owji yang mengatakan bahwa volume perdagangan antara kedua negara telah meningkat secara signifikan pada tahun 2022.Tujuannya adalah untuk mencapai sebanyak $40 miliar, sementara angka 2021 mencapai $4 miliar, Owji dikutip mengatakan, mencatat bahwa Iran dan Rusia baru-baru ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendirikan dua pusat perdagangan—di Tehran dan St. Petersburg. Petersburg—untuk lebih memfasilitasi perdagangan.Artikel itu juga menunjuk pada laporan terbaru tentang perluasan kerja sama militer antara kedua negara, bersikeras bahwa mereka menunjukkan bahwa hubungan bilateral mencapai tingkat yang baru.Ia melanjutkan dengan mengutip penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan yang mengklaim bahwa Iran akan mengirimkan ratusan drone ke Rusia.Sementara para pejabat Iran telah menolak klaim tersebut, berakhirnya embargo senjata PBB terhadap Iran berarti bahwa Teheran dan Moskow tidak memiliki batasan pada kerja sama ini, artikel tersebut mengamati.“Drone Iran telah digunakan di Timur Tengah dan minat Rusia pada mereka menunjukkan efisiensinya,” tambahnya.[IT/r]